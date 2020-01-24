BTS防彈少年團將二度出席格林美　坐國際級天后後面勁威風

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韓國男團「世界彈」BTS防彈少年團在國際的人氣及影響力，相信也不容置疑。7位成員RM、Jin、Jimin、J-Hope、Suga、V和柾國近日宣布，將於本月26日（美國時間）第二度出席格林美獎（Grammy Award），更成為首組韓國歌手以表演嘉賓出席，又一次刷新K-Pop史。

BTS防彈少年團去年以頒獎嘉賓身份出席格林美獎，雖然與「最佳唱片包裝獎」擦身而過，但作為首組韓國歌手踏足格林美獎，7位成員現身在Twitter等社交平台造成轟動。今年組合雖然未有獲任何提名，可是7位成員將以表演嘉賓的身份出席。去年7月RM與饒舌歌手Lil Nas X一同發表歌曲《Seoul Town Road》，未知二人這次會否有合作演出呢？網上亦流傳格林美獎當天的座位照，見到BTS防彈少年團鄰座就是Taylor Swift外，正前方更是國際級天后Beyoncé！

網上流傳的照片可見，BTS防彈少年團完全被大前輩包圍住！（FB/@idolinews）

回顧去年BTS防彈少年團出席格林美獎情況：

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去年BTS防彈少年團對世界音樂的貢獻有目共睹，因此去年11月，格林美獎官方公布提名名單時，因未見BTS防彈少年團的名字而受到批評，有指主辦方過份保守。幸好BTS防彈少年團今年第二度受邀出席格林美獎，更有機會參與演出，相信對7位成員及粉絲來說，又將會是一個非常重要的歷史時刻。第62屆格林美獎將於香港時間本月27日，上午9時舉行，粉絲必定要緊貼直播！

Ariana Grande日前亦有上載與BTS防彈少年團的合照。（IG/@arianagrande）

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