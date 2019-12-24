BTS防彈少年團、TWICE等送聖誕節祝福　Jennie提早食大餐慶祝

明天是普天同慶的聖誕節，相信各位讀者有自己的慶祝節目，而韓國同樣慶祝聖誕節，亦享有一天聖誕假期，不少韓星近日用自己方式慶祝聖誕節，例如K-pop偶像BTS防彈少年團、TWICE、BLACKPINK、Red Velvet、EXO等提早向粉絲送上佳節祝福。

明天是聖誕節，一眾韓星提早送上聖誕祝福，包括TWICE的娜璉。（IG/@twicetagram）

有邊啲韓星賀聖誕？

韓國營養補充劑品牌LEMONA昨日（23日）分享代言人BTS防彈少年團的聖誕賀圖，可見七位成員Jin、SUGA、J-hope、RM、Jimin、V和柾國手持聖誕象徵物品，例如聖誕樹、聖誕鹿、雪人公仔等，向A.R.M.Y（BTS防彈少年團粉絲）和顧客送上聖誕祝福，令A.R.M.Y暖在心頭。

韓國營養補充劑品牌LEMONA分享代言人BTS防彈少年團的聖誕賀圖。（IG/@lemona_official）

逐張睇BTS防彈少年團聖誕賀圖

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另外，BLACKPINK成員Jennie今日（24日）連發12張圖，提早與BLINK（BLACKPINK粉絲）賀聖誕，她除了分享自拍照外，還大曬美食，似乎是提早吃聖誕大餐慶祝；另一位成員Rosé則於翻唱一代爵士歌王Nat King Cole的作品《The Christmas Song》，明言是特意為BLINK準備的小禮物。

BLACKPINK成員Jennie連發12張圖，祝K-pop迷聖誕快樂。（IG/@jennierubyjane）

Rosé則於翻唱一代爵士歌王Nat King Cole的作品《The Christmas Song》應節。（IG/@roses_are_rosie）

Jennie嘅12張連環圖究竟係做啲乜？

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聽聽Rosé翻唱《The Christmas Song》