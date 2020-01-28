《彼岸之嫁》太詭異過年唔敢睇？　吳慷仁出招：叫埋朋友一齊煲！

由台灣男神吳慷仁、田士廣、林路迪主演Netflix華語自製原創劇集《彼岸之嫁》，「三帥」合體拜年賀喜，更推薦春遊秘境。吳慷仁為劇宣傳不遺餘力，直言過年每在路上遇到不錯的朋友，就邀請他們一起回家看《彼岸之嫁》。而來自馬來西亞的田士廣當起觀光大使，則力推到劇組取景的文化遺產觀光，笑言：「可能參觀時會有涼涼的感覺！」

《彼岸之嫁》新年期間於Netflix全球同步上架熱播中，全劇神還原1890年代的馬六甲，刻劃當地中西薈萃之下的多元文化樣貌，以奇幻愛情為主題的劇情，吸引無數影迷在年節假期熱烈追劇。女主角黃姵嘉在劇中周旋於人、鬼、神3男之間，其中飾演「厲鬼惡少」天青一角的田士廣，出色演技備受觀眾矚目。

+ 5 + 4 + 3

過去田士廣的作品多以音樂、舞台劇為主，這次首度演出劇集，演出堅持冥婚的難纏亡魂，田士廣表示很能理解反派角色悲劇性格，表面死後到地獄仍靠媽囂張跋扈，內心卻有遭謀殺冤死的痛苦陰影，讓他演出時常因太過入戲，在鏡頭前耍狠後偷偷跑到旁邊掉眼淚，成功突顯專屬「天青」的魅力，尤其邪魅氣質，讓人一眼難忘，不少女性觀眾被圈粉。

過去田士廣的作品多以音樂、舞台劇為主，這次首度演出劇集，演出堅持冥婚的難纏亡魂，成功突顯專屬「天青」的魅力（《彼岸之嫁》劇照）

由於劇集過年期間播出，吳慷仁、林路迪、田士廣特地錄製拜年影片應節，被問推薦走春地點，林路迪搞笑稱，最想穿越到1890年的馬六甲逛逛；吳慷仁則搭腔指，只要過年在路上遇到不錯的朋友，就邀請他們一起回家看《彼岸之嫁》；田士廣曾有6年時間沒回家鄉，因《彼岸之嫁》在家鄉取景才有機會回家，這回又因過年，家人難得團聚，他也會邀親戚朋友一起欣賞戲。追完劇後，他推薦到劇組取景的百年古蹟老屋參觀笑說：「可能參觀時會有涼涼的感覺！」生冷不忌的發言，相當對應《彼岸之嫁》暗黑奇幻風格。

由於劇集過年期間播出，（左起）田士廣、林路迪、吳慷仁特地錄製拜年影片應節（Netflix提供）

延伸閱讀：

年初三「絕地戰警」全台破億 「情歌」將辦映後座談

「炮仔聲」演員埔心農場走春 現場擠滿千名粉絲

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】