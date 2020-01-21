ERROR準備拜年應付八卦親戚　193最驚被問「姜濤是否處男」

香港「樂壇已死」這個說法經常被網友翻炒，雖然本地音樂不似過去黃金年代般輝煌，但這個圈子一直有群音樂人默默耕耘地為樂壇培養新血；由資深填詞人周耀輝及資深作曲人馮穎琪創辦的「一個人一首歌」就舉辦了《埋班作樂》的活動，招募36位本地有潛質的新晉作曲、填詞、編曲創作人接受培訓。這個活動今日（21/1）舉行啟動禮，陳潔靈（Miss Chan Chan）、盧巧音、6號@RubberBand、布志綸、陳柏宇、陳健安、泳兒、鍾舒漫及鍾舒祺、湯駿業、鄧小巧、小塵埃、ERROR等歌手也有到場支持。

是次新晉創作人與歌手合作的歌曲將在10月發布，ERROR成員均相信歌曲會非常高質素。（陳順禎攝）

在歌曲方面，ERROR成員把握時間已經跟歌曲班底聊過天；問到期望一首怎樣的歌曲，保錡（吳保錡）說：「我覺得唔好渴求一個特定嘅曲風，我哋係由零開始學習佢哋（歌曲製作班底）畀我哋嘅嘢。」193（郭嘉駿）認同道：「唔好先入為主咗覺得我哋係咁，見到ERROR就係古靈精怪，我哋都做到其他嘢。」阿Dee（何啟華）說：「我哋都想同新晉創作人擦出新火花，希望可以再次震撼樂壇。」他們又懇切地透露了想拍MV的願望，193說：「我哋都年幾冇拍過MV，咁耐以嚟都係得《404》一個！」阿Dee說：「加上我哋愈來愈靚仔，大家都有目共睹，無謂浪費青春嘅容貌。」

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農曆新年即將到來，保錡就希望可以多𢭃點利市，問到有什麼𢭃利市秘技，他說：「厚面皮一嘢行過去恭喜發財，利市𢭃來！」阿Dee說：「唔理佢有冇結婚都講咗先，寧願令人尷尬都唔好令自己收唔到利市！」至於拜年時有沒有遇上什麼尷尬事，保錡說：「多數都問工作，通常都話仲未有份正常工，叫我疊埋心水同老竇返地盤。」阿Dee說：「但我哋今年出咗道，啲人以為我哋好紅搵好多錢！」193提出另一個問題說：「我反而驚俾人問MIRROR同姜濤，啲親戚一定問姜濤係咪處男嚟㗎？點答啊？我又未試過佢！」阿Dee認同道：「或者叫我攞MIRROR成員簽名！（點解決？）我自己影畀佢、簽畀佢！」