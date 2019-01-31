Netflix再拍華語劇《彼岸之嫁》　台灣視帝吳慷仁又「見鬼」？

Netflix昨日宣布將會推出首部在馬來西亞拍攝的華語原創《彼岸之嫁》（The Ghost Bride），由來自荷李活、馬來西亞與台灣等地的團隊操刀製作，包括馬來西亞導演郭修篆與何宇恆共同參與執導，美籍台裔編劇吳凱毓率領跨國編劇團隊，並由吳慷仁、黃姵嘉、林路迪與田士廣領銜主演。

（影片截圖）

一共六集的《彼岸之嫁》改編自作家朱洋熹的暢銷榜小說《鬼新娘》，該小說出版後在美國大獲好評。今次就特別採用了雙導演加美劇編劇團隊的全新模式，雙導演之一的郭修篆，曾以改編自身與高度自閉症哥哥故事的電影《光》，獲各界關注，而何宇恆則執導的電影《心魔》，令惠英紅橫掃亞洲八項影后獎座。至於美劇編劇團隊方面，就邀得憑《沉默的羔羊前傳》與《閃電俠》等膾炙人口作品而在荷李活嶄露頭角的吳凱毓擔任編劇。

劇情主要講述在1890年殖民時期的馬六甲，女主角麗蘭（黃姵嘉飾）面對豪門林氏望族所提出的一門不尋常婚約而進退維艱，他們想替過世的兒子與麗蘭舉行冥婚。若她不願意下嫁成為「鬼新娘」，她的家族就可能被龐大的債務摧毀。一心想要逃離這門陰魂不散婚約的麗蘭，卻發現自己被捲入一宗神祕謀殺以及牽涉陰陽兩界疑難重重的事件。