高以翔二哥曬童年照開聲發文思念　高宇橋：連再見都來不及說

去年11月底台灣男星高以翔在內地為浙江衛視拍攝綜藝節目《追我吧》時突然暈倒昏迷，後經過送院緊急搶救之後不治，終年35歲。而相隔一個多月之後，高以翔的哥哥高宇橋就首次在微博發長文思念弟弟，上貼二人的童年照留言：「連再見都來不及說」令不少網友再次哭泣。

高以翔去年因為拍攝節目而離世.。（高以翔微博圖片）

高宇橋與高以翔只是相差3歲，二人均愛打籃球共同朋友又多，就連工作性質都一模一樣，可見兄弟情有幾深。對於弟弟的離世高宇橋甚少在公開場合作出回應，近日他終於在微博首貼文思念弟弟，字裡行間充滿不捨，他上貼二人的童年合照說道：「當了我35年的小老弟說走就走，是不是太任性了？連再見都來不及說，說好的用空拍機拍我騎越野車的帥樣呢？我還一直期待著有那麼一天我們各自開着自己的dream car一起飆個够！你也不給個機會讓我超越你！好啦！都你帥就好啦！說好的一起跟家人享受人生一直到老的不是嗎？沒關係，接下來的戲我們一起演，路我們一起走！」

高宇橋上貼童年照思念弟弟。（高宇橋微博圖片）

另外，新一年新開始高宇橋亦期望有好的開始：「感傷的話，到現在我還藏在心裡深處無法釋懷！但新的一年我想要有個新的開始！謝謝大家都一直與我們同在！也謝謝您們的祝福，新年快樂 happy 2020 to my little bro！Theo is fine with us！」哥哥感人的貼文亦再次令不少粉絲與網友崩潰，大家紛紛在哥哥的微博留言：「他會一直在我們心裡」﹑「我又哭了，我真的好難過啊」等，大家都希望哥哥盡快走出傷痛。

高宇橋的貼文感動不少網友。（高宇橋微博圖片）