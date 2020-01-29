【三生三世枕上書】劉玥霏手持劇集版權被狂鬧　拱讓女一給熱巴？

內地劇《三生三世十里桃花》的續集《三生三世枕上書》最近熱播，劇集播出短短時間總播放量至今就達9億人次點擊收看，成績超然令不少網友都驚訝超厲害。而該劇女主角由迪麗熱巴擔任，同時該劇亦是她今年度第一部推出的劇集，因為劇集原因又令她人氣急升，再度成為話題人物。

但原來唔講唔知迪麗熱巴能擔任女主角，外界猜測全靠劇中女配角飾演魔族長公主姬蘅的劉玥霏（前名：劉雨欣）出手拱讓造成，而劉玥霏更因為此事導致心身疲累，最近更因為網友的言語攻擊令她疑似出現自殺的傾向添。

《三生三世枕上書》一開播就非常受歡迎。（劇照）

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女配角姬蘅被猜測原先是出演白鳳九

《三生三世枕上書》主要是圍繞青丘白鳳九（迪麗熱巴飾）與天地共主東華帝君（高偉光飾）的三生三世愛情糾纏故事。而事實上劉玥霏是有好大機會出任女主角白鳳九一角的，事關她非常獨具慧眼一早就購買了該小說的版權，因此擁有翻拍成劇集的權利。正正因為如此就引來許多網友攻擊她，並揚言抵制她出演白鳳九，紛紛叫她讓出角色好讓迪麗熱巴與高偉光再續前緣。

事實上在《三生三世十里桃花》開播之前她就已經擁有《三生三世枕上書》的版權，可是當時她還來不及進行拍攝，而想不到《三生三世十里桃花》就被他人翻拍並且大受歡迎，這個意象就造成她手中握有一個大好機會，如此一來觀眾就非常期待《三生三世十里桃花》的續集《三生三世枕上書》能拍成劇集推出，所以大家都非常關注她手中的版權。最終劇集官宣都是由原班人馬出演令不少劇迷非常期待，而她則在劇中擔任女配角姬蘅，如此操作大家猜測她就是拱讓了女主角出來，成全眾多劇迷的心願。

劉玥霏原來一早手持《三生三世枕上書》小說版權。（《三生三世枕上書》微博圖片）

劉玥霏疑似出現自殺傾向

而正因為她持有小說版權成為眾矢之的，在這個過程中她其實非常不好受，近日更在微博開腔說道：「一夜之間所有的人都知道這條裙子在小姑娘手裡，全城的人都在罵小姑娘長得醜，身份低配不起這裙子！朝她扔雞蛋，詛咒她全家死，用各種惡毒的話逼她把裙子交出讓給公主穿！小姑娘受不了了，崩潰的哭了幾夜，她看着裙子，眼神漸漸暗淡下來，她再也沒有穿上裙子的勇氣了。」言下之意她就是這條裙的主人，最終被人狂鬧讓出了裙子給另一位公主穿，而這一位公主意指應該是迪麗熱巴。

但萬萬沒想到劇集一開播劉玥霏又受到不斷攻擊，網友指責她為角色加戲﹑整容臉等等，令她再次受傷：「說她為了自己改了裙子，只因為她是裙子原所有者。所有人都以為她是原所有者就可以自己當裁縫改衣服，完全不看這裙子早在讓出去的時候已經有新主人的事實！」貼文中提到裁縫改衣服一事，就是意謂網友質疑她為自己加戲一事。她因為如此感到受委屈﹑痛恨更留言：「她想來一場死亡直播。」疑似自殺令不少人非常擔心。

劉玥霏在微博上貼一張自殺的卡通照，令人甚感擔憂。（《三生三世枕上書》微博圖片﹑劉玥霏微博圖片）

老公出軌女星患上抑鬱症

因為《三生三世枕上書》令她接二連三受到批評﹑出現疑似自殺傾向。但其實在早前她曾經就被傳出過服用大量安眠藥自殺，她自己更上貼一張插著鼻管躺在病床上的照片，更回復網友留言：「我也想一直睡下去」令人甚感擔憂。另外，早年她更因為富二代老公李濛出軌女星張檬，精神受挫而患上了抑鬱症，更大爆自己為了他忍讓了許多：「我跟你結婚打了兩個孩子引產一個孩子生了一個女兒，放棄了上升的機會和工作。忍過你背叛，忍過你打我，忍過你得性病，忍過你欺騙忍過了太多，只因為愛你無條件的愛你，你呢你做了甚麼？」更因為抑鬱症的問題令她一下子就暴瘦28公斤非常恐怖。目前他們已經離婚了而劉玥霏就成為單親媽媽照顧女兒。

現年31歲的劉玥霏畢業於中央戲劇學院，2011年出演《步步驚心》扮演明玉格格而廣為人知。雖然她已是一女之母，不過外表與身材都保持得非常好，如今因為《三生三世枕上書》關係遭受責罵，不少粉絲都替她感到可憐，勸導她看盡量不要看聽惡言的聲音，一切都會愈來愈好的。

31歲的她身材保持得非常好。（劉玥霏微博圖片﹑視覺中國）

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