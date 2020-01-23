【三生三世枕上書 】迪麗熱巴萌樣百出　撒嬌樣睇到網友心軟

萬眾期待的玄幻劇《三生三世十里桃花》續集《三生三世枕上書》已經開播，在短短時間內網上點擊率就已經破1.9億人次收看，成績叫好叫座可見大家對該劇的期望度有幾高。當中高收原因一定與迪麗熱巴有關係，事關該劇是由她擔任女主角，而且亦是她今年第一部播出的劇集，自然引來大家關注。

在剛播出的集數中飾演白鳳九的迪麗熱巴非常天真可愛，經常擺出萌死人的臉孔令人看到心花怒放，正正因為如此搞到不少網友被她的可愛吸引，紛紛對她有讚無彈，直言想收服她添。

劇集點擊已經有1.9億人次。（瓜鵝子bot微博圖片）

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迪麗熱巴飾演的白鳳九是一條九尾紅狐，天真可愛又頑皮。在首集播出的畫面中，劇情已經大量展現她的可愛一面非常萌。與其他小神仙﹑小妖怪的女孩子一樣，她對天地共主東華帝君（高偉光飾）非常崇拜，無論在讀書的時候還是睡覺的時候都對他充滿幻想。

劇中迪麗熱巴為了展現九尾紅狐的可愛感，她時而嘟嘴時而大笑又時而晒無辜樣，擺出各式各樣的萌樣完全無違和感。再加上劇集中的特效，她時而晒出九條尾巴揮來揮去又跳來跳去，整體感覺相當好吸睛。另外，因為一次她誤闖妖族禁地被妖怪追殺，此時東華帝君在另一邊天地感到不妥就前來相望，眼見白鳳九遭到攻擊他就出手相助，此舉更令她對東華帝君產生好感，更揚言要去他的身邊服侍他。

迪麗熱巴好可愛。（影片截圖）

迪麗熱巴嘟嘴許多網友想收服她。（影片截圖）

為了一報東華帝君的救命之恩，白鳳九就前來東華帝君的宮殿選宮女，幸好她最終入選並服侍到東華帝君。還不時現真身（九尾紅狐）東華帝君身邊守護他，還主動獻吻添，整個感覺好浪漫好有愛。不少網友眼見迪麗熱巴如此可愛都紛紛被她吸引，更在微博不停轉貼她賣萌的樣子直言：「真的超可愛」﹑「還真受不了」﹑「一撒嬌酥了」等，超想收服如此美麗的九尾紅狐。劇集除了在內地播出之外，香港方面黃Viu煲劇平台亦同步播出，而Viu升級會員可以搶先收看最新集數，一般觀眾亦可免費收看。