94年版《倚天屠龍記》朱九真上節目　分享神凍齡秘技完全唔似53歲

台灣偶像始祖「城市少女」成員況明潔日前上衛視節目《一袋女王》，只見53歲的她狀態Keep得勁好！

邊個係況明潔？放在而家講，當年大概是台灣「女神始祖」一類的概念，早年在不少經典古裝片出演配角，角色形象大多刁蠻富活力：

況明潔大方招認會定期去做醫美：「我只敢做電波拉皮，沒想過去做侵入式的那種，自然的老化很正常，但還是希望慢慢來，不要一下子整個垮掉。」

另外，況明潔靠跳倫巴維持纖瘦身材，吃完飯15分鐘內不要坐。另外她也不輕易熬夜，因為覺得熬夜容易老，她笑說因此不能隨意追劇：「不然一追就追到天亮，太可怕了。」

況明潔年過半百靠規律的生活Keep得勁好，散發出成熟優雅的韻味：

+ 6 + 5 + 4

況明潔坦言不喜歡出門：「只要到深山或遠離都市的地方，就覺得像要去拍戲，無法放鬆。」她17歲開始做Dancer，之後順勢出道：「我一直都在這職業裡，跳脫出這行業，我也不知道還能做什麼。」

況明潔透露最近迷上黏鑽，還幫自己的名牌手袋改造：「做這個滿傷眼睛和頸椎，後來我每黏5分鐘就起來休息一下。」她笑說，以前上街怕被認出來：「現在被認出來應該很高興，覺得你還認識我，有時候有年輕人叫得出我的名字，還滿意外的。」她認為現在的心態已經比以前輕鬆，沒有太大的明星包袱。

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