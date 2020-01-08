《倚天屠龍記之魔教教主》當年憑3大因素成經典！網民卻求勿重拍?

自從王晶在2019年底曝出要拍《倚天屠龍記》續集的消息，電影的選角問題引發觀眾諸多猜想。畢竟記憶裡的「神級陣容」，想在如今的影壇找出比當年更好的組合，難過登天。

王晶的一條微博，勾起了眾多影迷的無限回憶，「王晶將拍電影版《倚天屠龍記》」的消息也迅速登上內地熱搜。原因無他，對於這部經典的武俠電影，看過的觀眾實在有太多話想說。作為香港電影的重要符號，王晶的很多電影早已成為一個時代的經典，《倚天屠龍記之魔教教主》就是一個典型例子。

「我要拍新的倚天屠龍記電影了，張無忌終於去大都找趙敏了。」（微博@小弟王晶）

電影中張敏飾演的趙敏，身穿白衣騎着白馬回眸的場景，讓許多觀眾傾倒，這也成為金庸小說改編電影中的經典片段。27年後王晶再續經典，引發熱議。只是此一時，彼一時也，如今的觀眾對於這部電影版《倚天屠龍記》會買賬嗎？

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1. 上世紀8、90年代港產片的「武俠盛世」

1993年，香港永盛影業決定投資拍攝電影《倚天屠龍記》，計劃由王晶擔任導演。但當時王晶正在籌備電影《新少林五祖》，為了分擔壓力，改由王晶和洪金寶聯合執導。在拍攝《倚天屠龍記》之前，王晶已經有過拍攝金庸作品的經驗，那就是1992年的電影《鹿鼎記》。對於這類長篇武俠作品，王晶選擇將其拆分為兩部進行拍攝，一來節約成本，二來篇幅壓縮後有利於拍攝，於是《倚天屠龍記之魔教教主》就此應運而生。

《倚天屠龍記之魔教教主》是王晶的經典電影。（《倚天屠龍記之魔教教主》電影宣傳海報）

電影的動作戲部分由洪金寶負責，打鬥場面設計如行雲流水一般，在詼諧之餘顯得格外乾脆俐落。洪金寶本人也在電影中出演了張三豐這一角色。洪金寶版的張三豐，一改過去觀眾對這一角色正襟危坐的印象，變得滑稽好玩。

片中的台詞設計更是顛覆連連，那句「這小子的戰鬥力果然不同凡響，我的戰鬥力只有六千，這小子起碼一萬以上」的惡搞台詞，至今仍被影迷們津津樂道。（值得一提的是，說出這句台詞的演員曹榮，後來在《西遊記後傳》裡飾演孫悟空。）

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2. 「神級陣容」 一時之選的張無忌、趙敏、周芷若、小昭

不過《倚天屠龍記之魔教教主》最讓人念念不忘的，還是它的「神級陣容」。出演張無忌的李連杰，此前憑藉《黃飛鴻》等多部功夫片在華語影壇中享有盛譽，他眉宇間掩不住的英氣，正好適合張無忌這樣一個教主身份。

王晶把原著中張無忌優柔寡斷的性格修改成了隱忍堅強，李連杰完美地詮釋了那份改動後的野心和克制。張敏出演的趙敏，一襲白衣，氣度不凡，在片中不以美貌奪魁，而以氣質取勝。她把蒙古草原郡主的刁蠻嫵媚，詮釋地淋漓盡致。電影裡的趙敏，跳脫靈動，英俊瀟灑，可以說是最符合原著描寫的一個版本。

黎姿飾演的周芷若，同樣顛覆了原著裡週芷若的形象。在峨嵋派女弟子清純外表之下，充斥心機和計謀，活脫脫一個工於心計的蛇蠍美人。但是在片中，看着黎姿楚楚可憐的神態，觀眾卻又恨不起來。

被稱為「最美周芷若」的黎姿，在電視劇亦飾演過趙敏。（《倚天屠龍記之魔教教主》劇照）

小昭則是由邱淑貞飾演。一襲紅衣，恰好和趙敏的白衣飄飄構成了對比。邱淑貞演出了一種古靈精怪的少女感，既聰明伶俐又不惹人反感。小昭也成為片中極為搶眼的角色，在觀眾心里和趙敏、週芷若一起形成了三足鼎立的局面。

3. 配角夠搶鏡 放膽啜核惡搞

除了上面提到的洪金寶之外，片中的各路配角，也是亮點多多，像造型獨特的華山二老，噴血時還不忘自我調侃的青翼蝠王，都讓人難以忘懷。片中的很多演員也都和《倚天屠龍記》結下不解之緣。黎姿後來出演了2001年TVB版《倚天屠龍記》裡的趙敏，而片中朱元璋的扮演者姬麒麟，後來在2003年版《倚天屠龍記》裡飾演白眉鷹王。王晶的惡搞功力在這部電影裡發揮得十分出色，分寸感拿捏到位。笑料十足的情節，伴隨流暢的節奏，最終成就了《倚天屠龍記之魔教教主》這部經典之作。

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選角問題成難關 拍好續集難上加難

《倚天屠龍記之魔教教主》結尾，張無忌答應趙敏要去大都找她，可惜1993年正是李連杰作品高產的年份，《方世玉》、《黃飛鴻之鐵雞鬥蜈蚣》、《太極張三豐》等大量李連杰主演的功夫片在短時間內密集上映，觀眾審美疲勞，最終導致電影票房慘淡。因此拍攝續集的計劃就此擱置，直到27年後的今天。

自從王晶曝出要拍續集的消息，電影的選角問題引發觀眾諸多猜想。畢竟記憶裡的「神級陣容」，既有演技實力鎮場，又有厚重的時間濾鏡加持，想在如今的影壇找出比當年更好的組合，難過登天。以至於有網友留言表示，實在找不到合適的演員，原班人馬也可以。不過這顯然是一種一廂情願的想法。除去年齡不符的硬傷之外，很多演員早已息影退出演藝圈，湊齊原班人馬根本毫無可能。

選角問題引起網友激烈討論。（微博@小弟王晶）

面對外界的種種猜測，王晶回應道︰「謝謝關注我要再拍《倚天屠龍記》的朋友們，去年已有人說我要用趙文卓，今年又有人說我要用吳磊，昨天又有份不靠譜香港報紙說了一堆演員。這些都是好演員，但我事實上仍在琢磨。」演員陣容的懸而未決，更讓觀眾對這部續集電影平添了幾分擔憂。

畢竟塑造一部經典，再通過拍續集的方式毀掉經典，對王晶來說是司空見慣的做法。遠的不提，2017年王晶剛拍出一部水準尚可的《追龍》，緊接著就在2019年推出了一部水準不如前作的《追龍Ⅱ》。在很多觀眾眼裡，這部金庸小說改編的電影，有最好的趙敏、最好的周芷若和最好的小昭。當年留下的遺憾，就不要再去試圖彌補了，畢竟趙敏的一個回眸已說盡萬千心事。

金庸小說改編的電影，有最好的趙敏、最好的周芷若和最好的小昭。當年留下的遺憾，就不要再去試圖彌補了，畢竟趙敏的一個回眸已說盡萬千心事（《倚天屠龍記之魔教教主》劇照）

對於觀眾來說，白衣勝雪的趙敏、楚楚可憐的周芷若、一襲紅衣的小昭……那些難忘的記憶終成絕響。所謂多年後再赴大都之約，更像是一個為了票房而炮製出來的噱頭，如果真的找不到合適的演員，想不出足夠好的故事，還是讓這個夢留在記憶裡吧！

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