內地真人騷《變形計》救問題青年？　3人變男團成員、網紅勁勵志

內地湖南衛視真人show《變形計》從2006年播出至今已13年，該節目主要內容為安排經歷與成長環境截然不同的少年少女們進行人生互換的體驗，當中不少被拍攝主角都是人們眼中的「問題少年／少女」，飛車、抽煙、暴力，與父母互罵等，常讓觀眾直呼「怎會這樣？」 不過隨節目一集一集下去，也挖出主角們常年當留守兒童、缺愛缺關懷等因素，導致他們內心憤怒，行為偏差。而不少主人公也透過體驗改變自己，成功「變形」。

內地湖南衛視真人show《變形計》從2006年播出至今已13年，該節目主要內容為安排經歷與成長環境截然不同的少年少女們進行人生互換的體驗（《變形計》節目截圖）

而其中更有主角因節目爆紅，甚至參加選秀節目進了男團的例子。1999年出生的楊桐是《變形計》第十季的主角，他因父母忙於工作，甚少回家，成了留守兒童的他對人生感到迷茫，性情暴戾。在外人、父母眼中就是個叛逆少年。不過參加節目後的他蛻變成了陽光少年，加上長相清秀，收獲不少粉絲。其後不僅推出了個人單曲《青葱》、《Go》、原創EP《隱秘對話》，今年還參加了選秀節目《以團之名》，並因高人氣進入男團「Black ACE」。

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而1998年出生的李宏毅，於2014年參加了《變形計》，其實他早在2013年就曾通過SM娛樂在北京的選拔，成了練習生，但後來中途放棄。不過如今他不僅已演出過多部影視作品，也唱過電影主題曲，是內地娛樂圈新生代男星之一。

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還有1999年出生的韓安冉，是2015年《變形計》的主角之一。她自小父母離異，母親再嫁後她變得叛逆，當時16歲的她自爆整容並稱「活到老整到老」，通過節目人生交換的體驗，最後取出下巴填充物，也慢慢修復與家人的關係。而韓安冉也因節目成了知名網紅，不過21歲的她奉女成婚後不到半年卻又離婚。

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