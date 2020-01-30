【武漢肺炎】李佳芯IG自爆冇口罩出「奇招」：紙口罩裏面加布口罩

近來武漢肺炎疫情嚴重，全城搶購口罩，藝人也一樣。藝人李佳芯（Ali）在IG上載了一段影着天空的片段，留言寫道︰「當世界變得太快．我們更需要冷靜」，標記了「口罩我都冇」、「紙口罩裏面加個布口罩」、「重用又環保」、「記得要消毒乾淨」、「雙手多細菌切勿接觸面部」、「細菌本身唔識郁但人識」、「我們絕對可以預防並消除病毒」、「除了自保也要關心身邊人」和「一起打勝仗」。網民們提醒她也要注意身體，又有人說︰「布口罩加紙口罩都可能唔安全㗎，小心吖」和「其實個方法唔太好」。

Ali發文寫道︰「當世界變得太快．我們更需要冷靜」。（Instagram截圖@aliaime）

Ali用的這個方法不多人會這樣做。其實紙口罩，是用木漿作為原料，就像一張紙，是最普通的口罩，不細密、不透氣、不防水，只能用作衛生用途，不能用作防疫用途。而布口罩，則採用棉質或無紡布作為原料，就像一匹布，密合度較高，但是，透氣度較低，舒適感較差，主要用作隔塵用途。它是可以清洗、消毒，可以無限次使用。以上跟我們最常用的外科口罩是有分別，外科口罩一般用作過濾細菌、病毒等病原體的醫療用途。

點擊下圖睇吓Ali嘅相︰