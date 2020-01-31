【首爾歌謠大賞】太妍與BTS齊獲大賞嚇到呆　利特中門大開曬胸肌

2019年度最後一個K-pop頒獎禮《第29屆首爾歌謠大賞》昨晚（31日）圓滿落幕，BTS防彈少年團憑去年推出的迷你專輯 《Map of the Soul: Persona》獲得專輯大賞，而少女時代成員太妍則以《四季》一曲奪得音源大賞，宣布結果一刻，台下歌手起立祝賀太妍，不過當事人表現錯愕，即使從頒獎嘉賓河正宇手上獲獎，仍感到難以置信。

《第29屆首爾歌謠大賞》昨晚圓滿落幕，BTS防彈少年團獲專輯大賞，惟7人未能親身領獎，只能拍片致詞。（JOOX）

太妍發表得獎感受時，笑言：「沒想到（會獲獎），當時正在和Red Velvet聊天，實在太慌張了。」太妍又感謝SONE（少女時代粉絲）一直以來的等待和傾聽，才令她有動力繼續唱歌；至於BTS防彈少年團身在美國，未能親身領獎，7位事前拍攝短片感謝A.R.M.Y（防彈少年團粉絲）和喜歡BTS歌曲的人給予關愛。

少女時代太妍以《四季》一曲奪得音源大賞，她上台時一臉驚慌。（JOOX）

太妍當晚表演去年底推出的歌曲《Spark》。（JOOX）

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此外，頒獎禮當晚有不少歌手輪流上台表演，包括Red Velvet、ITZY、TXT、金在奐、請夏等，大前輩Super Junior更連續表演三首歌曲，包括《2YA2YAO》、《Super Clap》，還有經典歌曲《Sorry Sorry》，當中銀赫特意加插獨舞環節，向Michael Jackson致敬，而利特更中門大開曬胸肌，令全場氣氛熱血沸騰！

利特中門大開曬胸肌，實在非常注目！ （JOOX）