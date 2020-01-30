【首爾歌謠大賞】MAMAMOO華莎谷盡搶鏡　TWICE Momo蕾絲裙誘人

韓國頒獎禮《第29屆首爾歌謠大賞》（Seoul Music Awards）今天（30日）於首爾舉行，正式開始前，一眾歌手偶像及頒獎嘉賓包括ITZY、少女時代太妍、請夏、金所炫和NU’EST等，率先現身紅地氈與粉絲及傳媒見面。其中以MAMAMOO華莎、TWICE Momo和Red Velvet Joy最為性感，非常搶鏡！

去年《首爾歌謠大賞》紅地氈在室外舉行，一眾衣着單薄的女星被大風吹得非常狼狽，今年似乎大大改善了。今年一班偶像同樣盛裝打扮出席，向來勇於嘗試各種果敢打扮的華莎穿低胸連身裙現身。即使成員輝人因流感缺席，但仍憑性感造型為MAMAMOO搶鏡成功！除此之外，TWICE Momo和Sana的打扮亦同樣吸睛，尤其Momo身穿的黑色蕾絲吊帶短裙，誘人都不得了。而Red Velvet Joy則以亮藍色吊帶裙上陣，大曬事業線和充滿少女味的健康性感。

TWICE齊齊大曬美腿，畫面相當吸睛。（Viu《K1頭條》）

MAMAMOO華莎性感現身，成功為組合搶鏡！（Viu《K1頭條》）

按圖睇一眾女偶像吸睛打扮：

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對比一眾打扮吸睛的女偶像，男偶像的密實打扮似乎相對失色。當MONSTA X、NCT Dream、AB6IX和河成雲等人都以西裝上陣時，以皮草配皮革造型現身的Super Junior自然成功搶鏡，果然還是「薑愈老愈辣」！一般藝人出席紅地氈都必定會「露樣」，可是Super Junior東海卻意外地選擇了以闊邊漁夫帽出場，遮淨對眼，粉絲想一看清楚偶像的樣貌，相信要等到今晚的表演時間了。

對Super Junior東海來說，Fashion似乎比外貌更重要！（Newsen）

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