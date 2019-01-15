【首爾歌謠大賞】EXO缺席都獲頒兩獎　與SHINee共得人氣獎　

《第28屆首爾歌謠大賞》今天（15日）在首爾高尺天空巨蛋舉行，多組人氣組合如BTS防彈少年團、Wanna One、TWICE和GFRIEND等都有出席。而12組本賞得獎歌手中，唯獨EXO沒有到場領獎，相當可惜。EXO更與同門師兄SHINee一同獲得人氣獎，可喜可賀！

EXO雖然未有出席今晚的頒獎禮，不過他們亦有事前準備感想，並用錄影的形式向EXO-L（EXO粉絲）傳遞感謝的心。影片中Chen首先多謝粉絲，讓他們再一年獲得本賞，形容是十分重要的大獎。而伯賢則講到2019年亦會繼續努力，請大家多多期待。除了本賞外，組合同時獲得由海外粉絲投票而得到人氣獎，並由擔任主持的Super Junior希澈代為領獎。希澈在台上拿出手機，讀出伯賢早早準備好的感言。

EXO雖然未有到場，仍獲頒獎兩個獎項。（影片截圖）

+ 4 + 3 + 2

另外同門出道第11年的師兄SHINee，則獲頒發由韓國國內粉絲投票而得的人氣獎，並由Key和珉豪作為代表到場領獎。其中Key講到每年都讓組合得到100%由粉絲投票的獎項，有賴SHINee WORLD（SHINee粉絲）的支持。而他也承諾未來會繼續努力，相信必定能夠成為長壽組合之一。珉豪則講到希望幫助他們獲得如此珍貴獎項的粉絲，2019年能夠健康。

SHINee出道第11年獲頒發人氣獎，可見組合非常大的影響力。（影片截圖）