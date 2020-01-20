【愛的迫降】金秀賢爆笑登場藏彩蛋　新年停播一週粉絲叫苦連天

tvN熱播韓劇《愛的迫降》收視節節上升，隨着劇情發展，劇迷也愈來愈投入在兩位主角，玄彬（飾演利正赫）和孫藝珍（飾演尹世理）若假若真的感情線中。昨天（19日）播出的第十集，除了創下最高15.9%的收視外，金秀賢爆笑客串登場，滿滿的彩蛋令粉絲非常驚喜。

《愛的迫降》第十集講到，由於反對二人相愛的孫藝珍父親，威脅玄彬萬一他來到南韓的話，或會奪去女兒的性命，因此玄彬為了愛情冒險來到南韓。為了要兒子立即返回北韓，玄彬的爸爸也派出5人小隊，假扮參加運動比賽的軍人來到南韓。可是初到南韓的五人表現生硬，一字排開走路時，後面傳來一把熟悉且命令般的聲音說：「停！你們來南邊多久了？」原來正是驚喜客串的金秀賢。

金秀賢爆笑現身《愛的迫降》，劇迷有發現當中的彩蛋嗎？（劇照）

+ 12 + 11 + 10

見到金秀賢以冬菇頭和綠色運動服造型現身，劇迷有想起甚麼了嗎？沒有錯，金秀賢有趣的造型正正就是2013年電影《偉大的隱藏者》中，他曾扮演的角色「東九」。當時金秀賢飾演一位假裝傻瓜的北韓間諜，在南韓生活了一段時間，這次金秀賢再一次重演「東九」並出現在《愛的迫降》中，當中的彩蛋不少劇迷都大讚非常驚喜，笑言「東九7年仍未回北韓」。繼上次客串IU《德魯納酒店》後，這次金秀賢亦只短短出鏡不足3分鐘，不少粉絲都非常期待他的回歸作。

金秀賢飾演「東九」2013年已去到南韓，結果留到2020年仍未回北韓。（劇照）

+ 10 + 9 + 8

此外，繼早前因寒冷天氣，《愛的迫降》本月初為確保演員和工作人員拍攝安全而停播一週，粉絲已經叫苦連天後，官方再宣布為配合新年特備節目的播出，劇集也將於下週（1月25及26日）停播。消息傳出後，不少劇迷都大叫難過，加上劇中的玄彬和孫藝珍的戀愛線正打火熱，難怪粉絲都直斥停播的確非常過份！

《愛的迫降》下星期又停播，相信一眾劇迷都如孫藝珍一樣難過。（劇照）

睇住《愛的迫降》劇照止痕先：