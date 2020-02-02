【王冠】《哈利波特》女星演英女王　網民不滿：唔明點解要換人！

改編自英女王生平的Netflix王牌劇《王冠》（The Crown）第三季於去年11月上架，而第四季亦正在拍攝中。之前創作人兼編劇Peter Morgan曾表示會拍足6季，不過日前Morgan竟然改口話第5季劇終。而Netflix亦宣布在《哈利波特》系列中飾演恩不利居（Dolores Jane Umbridge）的Imelda Staunton來飾演老年版英女王！

創作人Peter Morgan接受外國傳媒訪問時透露現正為第5季的故事架構進行不同的商討，而以第5季作為完結的做法暫時來說是個最好的選擇。談到由Imelda Staunton接替Olivia Colman飾演老年版英女王，帶《王冠》及觀眾一同走入21世紀，Morgan大讚Staunton的演出令人驚艷，亦是繼嘉莉霍爾（Claire Foy）及奧莉花高雯（Olivia Colman）之後，接替飾演英女王最出色的演員。可惜因為不會開拍第6季的關係，Staunton只會拍攝一季。

Imelda Staunton演英女王公布後 曾與查理斯合照遭瘋傳

在接替Olivia Colman飾演老年版的英女王，Imelda Staunton在聲明中表示自《王冠》開播至今，自己一直都是忠實劇迷，而作為一位演員，自己亦覺得Claire Foy及Olivia Colman的演出非常出色：「我很榮幸能夠加入這麼出色的團隊，亦很榮幸能帶着《王冠》走向圓滿的結束。」消息一出，隨即吸引了大批劇迷討論，但評語就好壞參半。有人認為Imelda Staunton的演技絕對能夠勝任這個角色，因她曾憑英國電影學院獎（BAFTA）奪得最佳女主角，亦提名過奧斯卡最佳女主角。有劇迷不理解劇組每兩季就換人的做法，更指在第一、二季中飾演年輕版英女王的Claire Foy已經演得好好，靠化妝其實都可以演足5季，亦有網民發現Imelda Staunton原來曾經同王儲查理斯王子（Prince Charles）影過合照，而合照都被翻出來瘋傳。

另外有消息指去到第5季其餘角色都會進行大換血，根據傳媒報道，Bill Nighy將會接替Tobias Menzies飾演老年版的菲臘親王，Colin Firth飾演查理斯王子，戴妃就會由氣質影后Rosamund Pike飾演，而實力派視后就會飾演硬朗的安妮公主（Princess Anne）。