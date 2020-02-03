【3日2夜】孖陳婉衡玩高空攀繩　簡淑兒嚇到喊手騰腳震全程講英文

由簡淑兒（Jessica）、陳婉衡（Alycia）主持的《3日2夜》於周六晚（01/2）播出，今次這對「孖妹」就遠赴了北愛爾蘭體驗當地生活，除了到訪必到的貝爾法斯特地標「經典郵輪紀念館」外，還去了當地市場「掃街」以及介紹當地夜生活，算是中規中矩的一集。雖然缺少了令人期待的「福利」畫面，但其中一節的活動卻令人印象深刻，捧腹大笑。

未開始玩，簡淑兒已經好驚。（電視截圖）

事緣她們參加了當地的「叢林探險」，即是戶外的攀繩活動。誰知畏高的簡淑兒未玩先驚，只是爬到起點上，就已經「手騰腳震」，攬住樹幹叫救命。攝影師還十分抵死的問她：「係咪好後悔嚟咗呢度呢？」她用帶着驚慌的語調回答：「好地地去野餐咪好囉，點解要咁樣自己嚇自己！」

睇得出簡淑兒真係好驚。（電視截圖）

未幾，Jessica與Alycia又要越過重重障礙，而Jessica似乎真的十分怕高，以致她全程都用了英文對話，完全忘記了自己在主持粵話節目。最後，她們終於「捱」到了深險的終點，需要靠攬住一條繩索盪到對面的繩網陣上，Jessica在Alycia盪到對面後，就即是哭了起來，大叫「我好驚！」掙扎了好一會才成功完成最後一個考驗



是不是覺得這個叢林探險很刺激？其實活動範圍只是離地約6-10米左右，跟大家小時候去度假村玩的繩網探險差不多高度...

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