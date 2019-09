雖然現在已經踏入了秋季,但有不少圈中靚女都趁這段時間捉緊夏天的尾巴,繼續去享受陽光與海灘,陳婉衡 (Alycia) 就是其中一個。呢日她就於IG post了一張她穿上比堅尼水著坐在沙灘上的靚相同大家開心share,大曬fit爆身材以及一身健康蜜糖膚色。她留言表示:「So many unanswered questions. So many things left unsaid.」未知她是否有什麼煩惱呢。

陳婉衡最新比堅尼水著靚相。(ig@_alyciac圖片)

