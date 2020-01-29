日本最受歡迎YouTuber排名　第1位竟然憑小遊戲連山P都落疊

日本的YouTuber創意無限，亦成為了不少年青人的理想職業，而近日日本進行了最受歡迎的YouTuber選舉，頭三名人選竟然跟顏值完全無關，究竟他們憑什麼脫穎而出，成為萬千網民的偶像，下文為大家揭曉。

Hajime社長一臉宅男模樣，想不到拍片甚受網民歡迎。（Hajime社長IG圖片）

第3位

Hajime社長

在2016年，曾成為全日本YouTube個人頻道訂閱人數排名第1位，拍片題材涉獵到生活實驗、惡作劇、靈異探索、文具介紹、遊戲實況等，雖然現時人氣回落到第3位，但早前的男考生跟比堅尼女郎一起考試成績測試，就甚受網民歡迎，最讓人意想不到的是他入行原因，是因為跟女友分手後拍片打發時間，竟然一炮而紅。

早前的比堅尼女郎包圍考試大測試。（Youtube影片截圖）

第2位

すとぷり(草莓王子)

6名成員從不露面，只用動畫人物發放視頻、音樂作品及實時廣播等，而他們亦曾出過CD及舉辦全國巡迴演唱會，成員全部戴著公仔面具出場，充滿神秘感卻大受網民歡迎。

すとぷり(草莓王子)6名成員從不見樣，靠把聲都搵到食。（すとぷりIG圖片）

全國巡迴演唱會都可以戴住公仔面具，十分意外。（すとぷりIG圖片）

第1位

Fischer's

日本人氣第1位的YouTuber「Fischer's」，跟靚仔完全沾不上邊，於2010年由7位同讀一間國中的成員組成，因為當時愛在河邊玩耍而改了這個名字，成員各有特點，如團長SILKROAD充滿熱血，一脫衣服即會進入運動模式，挑戰各種關於肌肉及體能遊戲，另一位成員NDAHO，則屬於經常被其他成員整蠱的對象，而現在肥胖的樣子，其實是他挑戰增肥至100公斤後的後遺症，Fischer's雖然拍片題材多樣化，但最受歡迎是要數到他們的「捉迷藏」影片，由早期的自己人玩，之後邀請到日本紅星一起玩，連山下智久都曾經成為他們的遊戲嘉賓。不要以為捉迷藏很小兒科，他們試過在大阪萬博紀念公園，創下10908人一起捉迷藏的健力士世界紀錄，至今他們的影片總瀏覽量高達19億次，相當厲害。

Fischer's的成員，全部其貌不揚。（Fischer's IG圖片）

山下智久都參加Fischer's的捉迷藏遊戲。（Youtube影片截圖）