居日內地女炒燶珍珠求助「解決師」　神人一招賣清9公噸存貨　　

珍珠奶茶熱潮席捲全日本，年輕人也以手上一人一杯為樂，甚至有女大學生畢業後，致力推廣珍珠奶茶文化成為事業。但有中國人的地方，少不免有炒賣活動，有一位居日的中國婦女，趁著珍珠熱潮大量入貨，諗住大賺一筆，誰知卻炒燶珍珠，險些血本無歸，最後由一位神人出手解決，究竟最後如何？下文自有分曉。

在日本工作的中國職員王妮，炒燶珍珠，險些血本無歸。（Youtube影片截圖）

近日日本節目《ガイアの夜明け》，講到當地浪費食物的問題嚴重，很多餐廳及超市因為食材臨近過期或者有瑕疵而要丟棄，為此一間aimrise的公司應運而生，全公司社長連職員只有5個人，營業額卻達1億5千萬日元，社長佐藤亮一負責找來有瑕疵的食品，以低價賣給超市、便利店或餐廳，而該公司賺取當中的差價，最終達致三贏局面，節目直擊了佐藤社長公司的日常運作，想不到卻發現了一個居日華婦炒燶珍珠的故事。

日本浪費食物問題嚴重，近日有節目介紹解決方法。（Youtube影片截圖）

王妮向佐藤社長求助，希望可以不用蝕本離場。（Youtube影片截圖）

佐藤社長公司連他只得5個人，每年營業額達1億5千萬日元。（Youtube影片截圖）

節目組來到一間貿易公司，卻不是公司老闆炒燶珍珠，而是一名來自中國的女職員王妮，她趁著珍珠奶茶熱潮，即以700萬日元，買入了3000袋，每袋3kg的乾珍珠，合共是9公噸貨，但日本的茶店也有自己的入貨渠道，完全無人幫襯王妮，加上珍珠在今年9月到期，王妮當然是萬分心急，最後向佐藤社長求助，最後如何解決呢？答案在以下圖片。