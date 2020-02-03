【大醬園．劇透】袁文傑提出搞醬油王比賽　掀起明爭暗鬥

無綫劇集《大醬園》上回講到映雪（李綺雯飾）解釋被啟石（鄭子誠飾）威脅才將細么（龔嘉欣飾）的身世公開，啟山（吳岱融飾）只擔心啟石還有下一步。啟石游說啟川（陳嘉輝飾）入股其舞廳，還密謀分家，打算逼卓楠（黃嘉樂飾）盡快成親生子，靈素（車婉婉飾）為卓楠安排相親卻不成功。靈素以為卓楠對舊情人左詩（謝芷倫飾）未忘情，到教堂對左詩當頭大罵。於是，卓楠將戀愛往事告訴雙雙（江嘉敏飾），雙雙鼓勵他要向父母坦白，自行掌握命運。啟江（徐榮飾）為借錢約玉鶯（楊卓娜飾）與富豪廖懷安（張本立飾）共膳，小滿（朱晨麗飾）擔心懷安意圖不軌，找二更（韋家雄飾）同往營救玉鶑。有銀號司理到萬冠園追債，啟石藉機提出分家。

細么被公開身份。（電視截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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啟山向城中老闆借錢不果，敬業（李國麟飾）提出收購萬冠園，啟山拒絕其「好意」，幸得天佑（煒烈飾）支持，只要即晚運貨到省城，就可預支半年貨款。醬園出貨時被阻，兆榮（袁文傑飾）開槍示警，並表示可為醬園墊支解危。兆榮到萬家作客，閒談間萌起辦賞荷大會的念頭，細么靠人脈請到紅伶表演。

啟川一直躲在房中買醉，心中埋怨啟山沒為他出頭。（電視截圖）

而啟川一直躲在房中買醉，心中埋怨啟山沒為他出頭。兆榮提出與廣西合辦醬油王比賽，佛山五大醬園要先舉行選拔賽。敬業難以拿出優質醬油參賽，其妻劉夏汐嫻（王綺琴飾）想到打啟川主意。