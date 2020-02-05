【愛的迫降】玄彬主演劇拍親緋聞女友都當旺！　惟獨兩套口碑平平

男神玄彬和孫藝真主演的《愛的迫降》（사랑의 불시착）播出至第12集，已經引發全民追劇熱潮。玄彬和孫藝真之間的化學作用，由戲內曖昧到戲外，更助攻《愛的迫降》穩坐同時段收視冠軍。回顧玄彬過往主演劇集，原來只要有緋聞助攻，作品收視率往往都會開出紅盤，韓流男神地位不墜。

玄彬秘赴南韓密會孫藝珍！按圖睇《愛的迫降》第11集勁Sweet一幕：

+ 7 + 6 + 5

玄彬自主演《我叫金三順》（내 이름은 김삼순）起，就曾與女主角金宣兒傳出緋聞。到了《他們的世界》（그들이 사는 세상）中，他大方認愛宋慧喬，在《秘密花園》（시크릿 가든）裡也與河智苑充滿火花。正熱播的《愛的迫降》更是不在話下，玄彬與孫藝珍曖昧指數爆表！觀眾恨不得他們二人早日假戲真做，劇裡的浪漫互動自然成為一大賣點。

玄彬與歷代緋聞女友合作了不少經典劇：

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反觀玄彬與韓志旼的《海德、哲基爾與我》（하이드 지킬, 나），和上一部跟朴信惠的《阿爾罕布拉宮的回憶》（알함브라 궁전의 추억）少了緋聞的加持，收視率和評價表現均不如預期，形成意外的巧合。而《愛的迫降》編劇朴智恩繼續出招，繼金秀賢神復刻7年前的間諜角色後，又安排玄彬打機時，配上《阿爾罕布拉宮的回憶》的西班牙古典結他旋律，令劇迷捧腹大笑。

《阿爾罕布拉宮的回憶》的「打機式」敘事新鮮，惟口碑平平：

+ 6 + 5 + 4

在玄彬與孫藝珍飲燒酒的橋段中，也呼應了兩人前次合作的電影《極智對決》，當時玄彬對孫藝珍說了：「我還想跟妳喝一杯呢」就被槍殺身亡，如今終於在《愛的迫降》「再續前緣」。此外，劇中驚現台北松山慈祐宮與新莊立基里的春聯，孫藝珍霸氣講出中文台詞：「不知道？刀都在天上飛來飛去，怎麼可能不知道？」、「找得越快，報酬就越多」，令台灣觀眾勁驚喜。

此外，劇中驚現台北松山慈祐宮與新莊立基里的春聯，孫藝珍霸氣講出中文台詞，令台灣觀眾勁驚喜（《愛的迫降》劇照）

根據目前劇情進展，巨星級彩蛋崔智友有可能將會於下周登場，IU也確定將演唱劇中OST，有望再掀起另一波討論熱潮。《愛的迫降》每週六、日晚間10點Netflix與南韓同日更新。

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