【帝國崛起：鄂圖曼】蘇丹妙計傳位　子嗣欲成王必先自相殘殺？

為了避免新型冠狀病毒（又稱「武漢肺炎」）疫情在社區爆發，不少公司已經開始實施Home Office，要足不出戶有一定困難，工作過後普遍人都會選擇煲劇，如果大家已經煲完《性愛自修室》（Sex Education）、《獵魔士》（The Witcher）等Netflix熱門劇，不妨煲吓新上架的歷史劇《帝國崛起：鄂圖曼》（Rise of Empires: Ottoman），了解一個曾經統治歐亞數百年強大帝國如何崛起。

《Rise of Empires: Ottoman》主要講述鄂圖曼帝國的崛起，共6集的迷你劇已於1月24日在Netflix上架。（Netflix圖片）

共6集的歷史迷你劇《帝國崛起：鄂圖曼》以當時只有21歲的穆罕默德二世（Fatih Sultan Mehmet）如何攻陷君士坦丁堡（Constantinople，即現時的伊斯坦堡）攻滅東羅馬帝國的英勇事蹟揭開序幕，講述鄂圖曼帝國如何崛起，更在爛番茄奪得96%的高分。

在歐美，歷史劇製作向來不馬虎，今次《帝國崛起：鄂圖曼》無論官能刺激的戰爭場面，抑或服裝髮型都非常認真，同時亦顧及到不熟悉鄂圖曼歷史的劇迷的需要，亦加插歷史學家及旁白講解鄂圖曼王室架構和民族文化的情節。另外值得留意的是，劇集旁白是由在《權力遊戲》（Game of Thrones）飾演Tywin Lannister的Charles Dance負責。

自古以來，鄂圖曼帝國並沒有講明由誰人繼承皇位，作為勇猛強悍的民族，在君主傳承方面，嚴格而言屬世襲制度，不過是在開放式的競爭制度下進行。簡單來說，在位的蘇丹（Sultan，即統治者）會給王子們一座城，讓他們自細學習如何治國，當蘇丹王離世後，最快到達首都的王子就會得到王室、朝臣及人民的擁戴，成為新任蘇丹。聽起上來很合理，不過這個制度好壞參半。好處是王子們能夠在實際管治中鍛鍊出治國之道，能繼承王位的，必然是有才者。不過壞處就是每位王子都離首都距離不一，近首都當然有著數，如果要鬥快入首都就要安插線人通風報信，在最後時刻就要兄弟之間互相廝殺，最後的生還者就能繼承大業。

這種殺害兄弟的行為（Fratricide）在鄂圖曼帝國非常普遍，除了殺害親兄弟，有時候還要殺掉姪兒甚至親生仔。從這個制度能夠證明鄂圖曼帝國為保江山及政權，必須排除競爭者，故每次有新蘇丹上位的時候，首要任務就要立即將親兄弟殺死。而穆罕默德二世在1480年攻打意大利的時候，在歐洲造成極大恐慌，可惜在1481年竟然在羅德島突然離世，有歷史學家認為穆罕默德二世是被長子巴耶塞特一世暗中買通御醫而中毒身亡。