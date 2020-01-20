【性愛自修室】配角Eric入行前勁坎坷 ：我啲朋友阻止我瞓街

英國青春喜劇《性愛自修室》（Sex Education）自去年1月在Netflix播出首季後反應熱烈，更在首周錄得4500萬觀看人次的紀錄。日前第二季已經悄悄地在Netflix上架，短短三日在爛番茄奪得滿分。劇中探討了最難啟齒的性愛上問題，既鹹趣又學術性地探討年輕人對性的看法，吸引了不同年紀的觀眾追看。雖然飾演Otis的Asa Butterfield才是主角，但不少劇迷都大讚飾演其好友Eric的Ncuti Gatwa更加搶眼！

第二季已在Netflix上架。（Netflix圖片）

首季劇情主要講述內向靦腆的高中生Otis的母親Jean（Gillian Anderson飾）是一位性治療師，他跟好友Maeve（Emma Mackey飾）在學校設立「性愛治療診所」，為同學仔解開大家對性的疑難。來到第二季，講到Otis終於結識了女友Ola（Patricia Allison飾），並希望跟對方有進一步的關係，必須得先學懂控制性慾，還要處理跟前拍檔Maeve的惡劣關係。同時間，學校竟然爆發性病，而Otis和Maeve就決定再次聯手出動救身邊的同學仔 。

點擊下圖看劇中的主要角色：

早前已經有消息透露今季會加入新角色，不過大家最期待的一定是飾演Otis同性戀好友Eric的Ncuti Gatwa的精彩演出。Eric這個角色非常搶眼，經常爆出令人捧腹的笑話，他帶點「八婆仔」的真性情，還有穿上色彩繽紛的Retro衣著風格，還有如何勇敢出軌，教劇迷留下深刻印象。不過現實中的演員Ncuti Gatwa的經歷就比角色來得更艱辛。

今季Eric將會投入新一段感情。（劇照）

現年27歲的Ncuti Gatwa接受外國傳媒報道時，自爆在拍攝《Sex Education》之前竟然有5個月窮到冇屋住，只能每日到朋友家中借宿。Ncuti是非裔蘇格蘭人，21歲在蘇格蘭皇家音樂學院畢業後，為了發展演藝事業而搬到倫敦。可惜因為倫敦消費指數很高，在無法應付經濟負擔而差點要瞓街：「基本上我任何時候都在工作，不過全部都在好的地方，我在Globe Theatre及Kneehigh劇院工作了好一段時間。就算找到工作，但都未能負擔租金、日常生活及交通費用。」

Ncuti表示在拍攝《Sex Education》前窮到冇屋住。（劇照）

對於冇錢交租，Ncuti直言很想放棄，令自己最難受的就是主動向身邊人求救：「我的朋友阻止咗我瞓街，當別人向你伸出援手，你可以安然接受，但同時自尊心都會令你卻步。」他續指在接拍《Sex Education》前的生活很不一樣，連乘車去試鏡都要問朋友借錢增值。另外，Ncuti表示曾因自稱蘇格蘭人而被打，經歷跟同性戀出櫃遇到的歧視問題都很相似：「我父母在1994年種族清洗時去到蘇格蘭，自少就已經成為被攻擊的目標，但我學會為自己發生。儘管別人如何對我的外貌和膚色有什麼意見，我都對忠於自我，我亦相信我的魅力能夠感染別人。」