【黃金有罪】文雪兒歷婚姻失敗湊大兩女成材　仲遺傳咗媽媽靚樣　

無綫劇集《黃金有罪》口碑不俗，演員的卡士強勁，其中的文雪兒近年復出拍劇，在劇裡面飾演姚子羚（Elaine）和陳瀅（Jeannie）媽媽，她們三母女相依為命，感情很好，雖然她的角色對女兒採取放任政策，給人「不懂教女」的感覺，但就令觀眾感覺新鮮。

文雪兒指在演區玉嬋這個角色時因為是監製已經跟她分析了角色的性格，所以我演繹起上來也不算太有難度。（劇照）

現年59歲的文雪兒原名張惠英，家裏有七兄弟姊妹，三姐是武打女演員元秋，而她在小時候已經習武，身手了得，70年代開始就加入娛樂圈，當時她還未滿16歲，已經是邵氏武俠片的首選花旦。她的標誌甜美外表令她古裝美女角色形象深入民心，更跟張國榮因合作拍《浣花洗劍錄》而成為螢幕情侶。直到1991年，她息影娛樂圈，2013年再回無綫客串演劇集《巨輪》，其後慢慢重返視壇，除了《黃金有罪》，較早前的《解決師》也有她的演出。

文雪兒又大讚劇中演她女兒的Elaine和Jeannie表現出色，她說︰「佢哋嘅角色都唔係咁容易演繹，陳瀅將同洪永城嗰場難捨難離戲做得好好，至於子羚同輝哥嘅感情線，佢由崇拜張兆輝到傾慕佢做演好流暢好Smooth，當然要記編劇一功。」（劇照）

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有關劇中區玉嬋的角色，文雪兒在接受《香港01》記者訪問時指她不是太懂教兩個女，她說︰「我喺戲裏面嘅阿媽咪角色呢就唔係好識教女，反而呢就畀子羚教番我轉頭，至於陳瀅貪慕虛榮呀同埋用情唔專一呢，我都冇意見，覺得只要佢搵到錢咁就好喇，都係一個反面教材。」現實中的她，在90年代選擇嫁人息影，後來到1999年婚姻破裂離婚收場，文雪兒帶著兩個女兒︰大女Christy和細女Jennifier生活，又開創自己連鎖美甲店的事業，做女強人，一手一腳賺錢供養女兒到英國讀大學。她指自己對女兒不算「睇得太緊」，她說︰「我最緊要係佢哋嘅價值觀正確，要佢地自己努力，裝備好自己，be a nice person就好啦。」

年輕時的文雪兒樣子甜美。（IG圖片）

大女Christy（中）和細女Jennifer（右）遺傳了媽媽的美貌。（受訪者提供）

文雪兒在2005年也覓得第二春，嫁給任職建築師的丈夫袁慧明，生活美滿幸福。而兩個女兒已長大成材，大女Christy在英國UCL（倫敦大學學院）土木工程系碩士課程畢業，現職土木工程師，細女Jennifer也完成傳理系課程，幫手打理她的美甲店生意。兩個女兒有她的優良基因，長得相當標誌可人，而文雪兒也保養得宜，三個的合照像三姊妹一樣，她指保養秘訣也是老生常談︰「保持心境開朗，早睡早起，多飲水，老生常談。我相信我係一個好正面思維嘅同樂觀嘅人，呢一樣嘢幫到我好大。」至於問到會否抗拒女兒跟隨她的路入娛樂圈，她就相當開通，她指︰「女大女世界，只要佢哋鍾意我都會支持。」給她們空間去自由發展。

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