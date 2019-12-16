昆凌主演新電影《天火》　老公周杰倫助唱主題曲《我是如此相信》

周杰倫自2016年為電影《非常盜2》及《一萬公里的約定》寫主題曲後，周董經已近3年沒再為電影作品而寫歌。要請創作天王出山當然不容易，不過有一個人輕易便令周董心甘情願為她寫歌，那人便是周董的愛妻昆凌。近日昆凌主演電影《天火》在內地上映，作為老公，周杰倫當然義不容辭要為電影演唱主題曲加強宣傳力度，故此近日推出新歌《我是如此相信》，找來方文山填詞，深信這對黃金組合的作品也沒人敢質疑。

周杰倫繼9月推出《說好不哭》後，再次推出新歌《我是如此相信》，亦是電影《天火》的主題曲。 (資料圖片)

夫妻檔上陣，周杰倫顯得特別興奮MV未出街已早在社交平台上笑說：「老婆演電影，老公寫主題曲，合理。」有樂迷指今次他的新歌以神速完成，連MV也是12號拍、15號推出，比起近年每隔一年才出一首新歌的速度，明顯特別賣力，周董亦神回覆：「寫一首好聽的歌用不了太久，只要有感覺就行。」

周杰倫係出晒名嘅愛妻號。 (資料圖片)

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周杰倫再度戴上鴨舌帽入鏡今次的MV中，令人聯想到他初出道時總是戴著鴨舌帽出現在當時的MV裡、甚至是上節目宣傳時的造型，他笑說：「大家有沒有覺得我回到第一張專輯的造型？哈哈！20年，始終如一。」在樂壇邁入20年的此刻，周杰倫也用MV影像作品帶大家重回初心！

Jay Chou周杰倫《我是如此相信 I Truly Believe》 Official MV