楊丞琳、蔡依林、昆凌2020 PANTONE穿搭：亞洲膚色完美駕馭經典藍

對於2020年你有什麼期待？想揮別舊情人、爛工作還是陳舊無趣的衣櫃？對儂編來說，與其汲汲營營地追求刺激，反而更渴望如Pantone 2020年度色「經典藍」一樣，以優雅平和的心情，揮別一切的紛亂，在新的一年等待破曉迎接晨曦！ 為此儂編還想添購一些「經典藍」單品，讓自己轉化一下心境，至於採購依據當然是從女星私服取樣，所以不妨一起來看看楊丞琳、蔡依林、昆凌都怎麼搭吧！

+ 5 + 4 + 3

儂編私心認為跟黑色相比，藍色更適合亞洲人著用，沒有明顯季節性也不會讓膚色顯得蠟黃、暗沈，如果搭得好還有減齡效果，非常適合日常著用！既可以像昆凌選穿西部風情流蘇麂皮夾克，也可以如蔡依林運用紅藍跳色拼接穿出運動風，甚至是學楊丞琳在基本款衛衣中加入一點拼色趣味，掌握經典藍搭配法則，你也能穿出清新活力！

昆凌——藍白基本款秀優雅

除了大膽吸睛的飽和跳色，經典藍白搭配也是時尚潮人一定要掌握的穿搭技巧！像是昆凌以Oversize經典藍刷毛上衣搭配白色碎花蛋糕裙，手提本季最熱IT包Chanel 19。其實說穿了，這幾件單品拆開來看，或許都是你衣櫃裡本來就有的基本款，但只要加入一點配色巧思，就能襯托出你的優雅與簡練。

蔡依林——70年代率性西裝

走在流行尖端的蔡依林，總能端出令人讚嘆的造型搭配！以70年代Funky Look為基礎，在成套黑色西裝加入亮黃色、艷紅色和經典藍色的趣味對比，內搭從襯衫改為緊身平口上衣，再將其紮進高腰打褶寬褲繫上金釦寬腰帶，畫龍點睛的祖母綠鑲金項鍊，讓蔡依林維持率性之餘展現時髦奢華風範！

+ 3 + 2

楊丞琳——零失誤百搭連身裙

無論哪種身材都能輕鬆駕馭的連身裙是女孩必學懶人穿搭術，簡單套上就能出門，一次解決所有搭配煩惱！不過儂編貼心提醒，連身裙款式挑不好也很容易出事，建議嘗試高腰剪裁、特殊拼接或側開衩等特殊設計款，才不會顯得太Basic、太無趣。若想在冬天加件外套保暖，可呼應皮革厚底靴外罩一件白色刷毛翻領機車外套。

+ 6 + 5 + 4

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