【下一站是幸福】宋威龍劇中跟宋茜姊弟戀　真實卻是把妹高手

近日熱播的內地劇《下一站是幸福》，由宋威龍、宋茜主演，上演一幕窩心的姊弟戀，故事設定宋茜是女強人角色，跟小鮮肉宋威龍成為一對，明顯是主攻女性粉絲市場，說到宋威龍固然是近年的帥氣小生，人氣直逼肖戰、王一博兩位靚仔男星，但由於他有不少緋聞，加上他有一個致命缺點，很難再進一步成為國際影星。

宋威龍高大靚仔，卻因學歷限制了發展。（宋威龍IG圖片）

荀紫穎跟宋威龍街頭熱吻，被傳媒揭破令戀情曝光。（荀紫穎微博圖片）

內地奶油小生宋威龍，確是有不少女性粉絲，帥氣外形加上他只得20歲，未來前途無可限量，而夥拍宋茜的新作《下一站是幸福》，已經贏得甚佳口碑。但15歲以網紅身分入行，雖然獲得金牌經理人于正青睞，更將他收歸旗下，又讓他在《鳳囚凰》中演出男主角容止，可是他入行後卻是緋聞不斷，而在短短幾年間已有網紅荀紫穎、演員周雨彤、模特兒趙佳麗等，而他跟星女郎林允更有過一段情，在圈中堪稱跨界別把妹高手，不過宋威龍事業始終未能衝出國際，皆因他太早入行，學歷上始終不及出身於中央戲劇學院及上海戲劇學院的小生花旦，限制了他的發展，以他的俊朗外形確是相當可惜。

《下一站是幸福》由宋茜跟宋威龍上演姊弟戀。（劇照）

宋威龍前度女友林允：

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宋威龍緋聞女友趙佳麗：