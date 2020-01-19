【多圖】洗車妹鬼鬼比堅尼相片瘋傳　被質疑鋪路入行係心機婊

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台灣網紅郭鬼鬼，以火辣身材俘虜大批粉絲，而她Instagram的追隨者高達22萬，人氣高企，但原來她在網上爆紅的原因，是一張她在洗車屋打散工時的照片，近日她上了吳宗憲的《綜藝大熱門》，講述當時的情況，更即席示範洗車過程，畫面相當香艷震撼。

鬼鬼穿上比堅尼為客人洗車，過程被拍下並在網上瘋傳爆紅。（Youtube影片截圖）

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近日一名網民分享了他在洗車屋的經歷，他在台南洗車時，遇上了一名穿上比堅尼的美女為他服務，透過車窗的邪惡視角，看到少女誇張的身材，動感十足，該名網民將洗車相片Po上網，即時引發網民熱議，紛紛詢問洗車屋地址，並表示要去洗車，而該名洗車女郎亦很快被起底，原來是網紅及模特兒郭鬼鬼。

鬼鬼在《綜藝大熱門》示範洗車，不過似洗人多一點。（鬼鬼IG圖片）

網民質疑鬼鬼一直想入娛樂圈，才有比堅尼洗車一幕。（鬼鬼IG圖片）

台灣的《綜藝大熱門》，邀請郭鬼鬼上節目，當天鬼鬼穿上白色吊帶衫及熱褲，盡現驕人身材，她即席幫主持人陳漢典示範洗電單車，而鬼鬼在洗車時不斷扭動身軀，更坐到陳漢典身後，胸貼背式繼續洗車，令漢典面紅耳赤，畫面香艷。不過也有網民質疑一切也是郭鬼鬼的精心安排，而當鬼鬼被問到她工作的洗車屋是否每天也有比堅尼女郎，鬼鬼即尷尬說只是當天限定福利，又說台南天氣熱她才會穿上比堅尼洗車，而她IG內又Po了大量的性感照片，令人感到她只是想增加曝光率，處心積慮加入演藝圈。

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