【多圖】宅男變花美男全靠一個髮型　日本幻術髮型師神技改變人生

即時娛樂
撰文：
最後更新日期：

女人想變靚可以靠化妝，男士要變得型英帥，其實好視乎一個襯到絕的髮型，不想「髮型唔襯面型，面型唔襯身型，撞到嘭嘭聲」可以點做？日本節目《松子會議》，直擊了一位剪髮技巧神乎其技，堪稱幻術髮型師的大月涉，客人剪髮前後對比的形象，完全是判若兩人，自信返晒來，一個髮型改變人生，半點不假。

四眼宅男外貌不大起眼，改變髮型後會變成點呢？（大月涉IG圖片）

跟之前的樣子判若兩人，相當震驚。（大月涉IG圖片）

側面睇仲型。（大月涉IG圖片）

內地抖音視頻，曾經有一班直播主，播出化妝前後對比的短片，想不到這股風氣竟然吹到日本，有一位髮型師大月涉，他幫客人剪髮時會拍成短片，再上載到Twitter，由於剪髮前後對比相當誇張，能將一位公認宅男，通過轉換髮型變成一位帥哥，亦因為對比太大，短片在網上瘋傳，除了客人慕名而至，連日本節目《松子來了》，都到店內進行訪問，其中有位男客人表示因為即將要轉新工作，所以想嘗試一個新髮型，而出來視覺效果固然甚佳，連客人都變得充滿自信，而主持人松子也說新髮型令人大大加分，還會感受到人生重大轉變。

松子訪問了店內的一位客人，他說希望在新工作前轉換形象。（Youtube影片截圖）

前後對比甚為強烈，連松子也說髮型改變人生。（Youtube影片截圖）

以下是宅男變美男相片：

+22
+21
+20

以下是宅男變美男相片：

+14
+13
+12

這個髮型被懷疑是得罪髮型師。（大月涉IG圖片）

染色加剪短髮，可算是一名靚仔。（大月涉IG圖片）

以下是宅男變美男相片：

+6
+5
+4
【多圖】12歲最美男拳手天生明星臉　最大煩惱是被誤當女仔
【多圖】日本街訪女人最討厭的女人類型　心機婊不及這一種乞人憎
【多圖】女星加藤紗里明言只對有錢人感興趣　榨乾丈夫離婚勁拜金
【多圖】日本夜店女帝月入250萬　外貌身材力壓暗黑黃翠如
【多圖】日本整人節目扮招募新人　水著倒立不及胸壓評審？
【多圖】48歲藤原紀香上節目外貌崩壞　暴肥現雙下巴粉絲震驚
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。