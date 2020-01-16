【多圖】宅男變花美男全靠一個髮型　日本幻術髮型師神技改變人生

女人想變靚可以靠化妝，男士要變得型英帥，其實好視乎一個襯到絕的髮型，不想「髮型唔襯面型，面型唔襯身型，撞到嘭嘭聲」可以點做？日本節目《松子會議》，直擊了一位剪髮技巧神乎其技，堪稱幻術髮型師的大月涉，客人剪髮前後對比的形象，完全是判若兩人，自信返晒來，一個髮型改變人生，半點不假。

四眼宅男外貌不大起眼，改變髮型後會變成點呢？（大月涉IG圖片）

跟之前的樣子判若兩人，相當震驚。（大月涉IG圖片）

側面睇仲型。（大月涉IG圖片）

內地抖音視頻，曾經有一班直播主，播出化妝前後對比的短片，想不到這股風氣竟然吹到日本，有一位髮型師大月涉，他幫客人剪髮時會拍成短片，再上載到Twitter，由於剪髮前後對比相當誇張，能將一位公認宅男，通過轉換髮型變成一位帥哥，亦因為對比太大，短片在網上瘋傳，除了客人慕名而至，連日本節目《松子來了》，都到店內進行訪問，其中有位男客人表示因為即將要轉新工作，所以想嘗試一個新髮型，而出來視覺效果固然甚佳，連客人都變得充滿自信，而主持人松子也說新髮型令人大大加分，還會感受到人生重大轉變。

松子訪問了店內的一位客人，他說希望在新工作前轉換形象。（Youtube影片截圖）

前後對比甚為強烈，連松子也說髮型改變人生。（Youtube影片截圖）

以下是宅男變美男相片：

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以下是宅男變美男相片：

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這個髮型被懷疑是得罪髮型師。（大月涉IG圖片）

染色加剪短髮，可算是一名靚仔。（大月涉IG圖片）

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