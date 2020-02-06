鈕承澤性侵案續審　網上急放千五呎「把妹樂園」冀套現1300萬港元

台灣導演鈕承澤（豆導）在2018年12月涉嫌性侵電影《跑馬》工作人員，他為遠離是非地，去年初搬離東區案發住處，住進2016年買的價值1.5億元大安區「明日博」豪宅；至於他的舊屋則出現在519購屋網刊登，更將賣屋資訊「置頂」，顯見他似乎急於將房產脫手。

豆導的舊宅算是他的起家地，卻成也此屋敗也此屋，入住期間他成了億萬票房導演，卻也是「染指女性」的地方，讓他名聲大跌。他去年1月搬離這間位在忠孝東路四段216巷7樓、頂加屋還有空中花園的屋子，去年初就開始賣，滯銷1年，現在租屋網看見他委託經紀賣屋。

鈕承澤正在放售的舊居（591網站截圖）

截至目前，該網站仍刊登著1坪售價台幣113.59萬（約港幣30萬），43.84坪（約1500平方呎）的房子，以總價賣台幣4980萬（約港幣1300萬港元）拋售，內容文案簡潔寫到：「我幫你談 驚喜價」，內部格局與房屋裝潢照全都刊登，足見豆導急於脫手。

外傳鈕承澤會在「頂加樂園」使出「把妹三部曲」，曾有一名女工作人員透露，他會先問對方要不要去「後花園」坐一下。接着會有些肢體接觸，也曾說過「先去放個熱水，讓妳泡個澡」、「我們有喝點酒，要不要泡個熱水澡，我家的浴缸很舒服。」等話語。

豆導的性侵案爆發至今超過1年，去年11月他以「7位數」和解金賠被害人完成調解，並力拼緩刑，全案將在2020年3月24日再開庭。而他的電影《跑馬》剩下3分之1還未拍完，因發生此事件仍在延宕。這段期間，有傳出電影將復拍，但因為限制出境，沒了下文。男主角任賢齊也曾表示有意繼續投資拍攝；但據知目前進度仍在空轉，他積極將舊屋拋售應是為了籌資，準備將電影低調完成。

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