鈕承澤性侵案未甩身　任賢齊竟曬健身相暗示爭議作《跑馬》翻生？

台灣導演鈕承澤（豆導）去年12月因被控性侵電影《跑馬》女性工作人員，全面暫停拍攝工作。原本恐石沉大海的《跑馬》，傳出將在近期復拍，除了男女主角任賢齊、張榕容及飾演重要男二兼導演的自己未變，工作人員一半以上已全數更動，新的團隊預計將花上近2個月時間把剩餘的3分之1部份拍完。

性侵疑雲爆發後，鈕承澤被檢方認為試圖以「認知不同」卸責，在農曆年前依強制性交罪起訴，還被限制出境並以150萬元台幣（約港幣37萬）交保。他也在年前搬離原住處，似要轉換心情。確實，他的新作《跑馬》也在尚未宣布一審期間，悄悄籌備復拍。知情人士透露，《跑馬》剩下的拍攝內容為任賢齊跑馬拉松的重要戲份，製作方原打算認真為該片公開辦一場馬拉松比賽，場景更設定在花蓮太魯閣，可如今因為要重新申請路權，加上鈕承澤形象重挫，地方單位不一定願意出借；據知， 工作團隊仍以在台灣拍攝為首選。

性侵疑雲爆發後，鈕承澤被檢方認為試圖以「認知不同」卸責，在農曆年前依強制性交罪起訴，還被限制出境（視覺中國）

而日前也有媒體捕獲鈕承澤在台北市區拿着手機拍照，疑似是在為馬拉松場地進行場勘，但知情人士也透露，倘若最後仍借不到適合場地，也將考慮到國外拍攝。不過，礙於豆導被限制出境，這場戲勢必得交由他人之手操刀。

被視為「最無辜受害者」的任賢齊，去年3月起開始增肥，體重也從74公斤狂增至100公斤，一度搞到血糖及血脂偏高。後來又為了連戲，火速在2個月內減磅，忽肥忽瘦的折磨，還被外界嘲「白肥一場」。不過，任賢齊總算沒有「白肥」，日前他在微博放Po了數張健身照：「這場馬拉松還看不到終點…但還是要繼續跑下去…」似語帶玄機預告即將復拍。

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此外，相關人士也表示，《跑馬》拍攝成本約8000萬台幣（約港幣2000萬），砸下不少資金，如不繼續拍下去恐會蝕到入肉，尤其豆導性侵事件爆發後，面對大陸「黃賭毒」的禁令，等於直接放棄大陸市場，只好轉向以參加影展或是賣給知名串流影音大平台等回收資金，彌補虧損。而至截稿前為止，《跑馬》監製劉蔚然及製片等人都未有回應。

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