【李屍朝鮮】第二季3月13日上架　新預告揭喪屍竟於日間行動自如

近年Netflix致力發展亞洲市場，大量製作及購入韓劇、日劇和華語劇，其最受歡迎的一定是去年年初首播的韓國古代喪屍劇《李屍朝鮮》。劇集由導演金成勳與《Signal》編劇金銀姬聯手打造，將古代歷史融合喪屍元素對劇迷來說題材新鮮，一口氣煲完6集絕對不難，不過結局埋下了極大伏筆，令劇迷怒指：「咁就完咗？」等待1年，Netflix終於推出第二季正式預告，並宣布將於3月13日上架！

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預告不見全智賢

去年年底Netflix已經一次過推出了5個前導預告，內容分別以住要角色為主題，5大重點包括：醫女徐菲、假裝懷孕的王妃趙氏、李蒼、海源趙氏及喪屍化的朝鮮國王。其實首季結局經已揭露了喪屍活動的時間不只是在晚上出沒，而在新鮮出爐的正式預告中，能夠看到喪屍的數量比起上一季形象更恐怖，數量更多，亦較難對付。

主角李蒼（朱智勳飾）及其他主要角色在屋頂被喪屍圍，而李蒼亦拔劍預備對付喪屍。究竟他如何率領大軍對抗喪屍，還有尋找喪屍的弱點，絕對是第二季的重點。另外，早前確定在第二季尾段現身的全智賢並沒有在預告中亮相，消息指她只會在第二季出現很短的時間，反而是在第三季有較重戲份。

【李屍朝鮮】Netflix連推5條第二季預告片 各有主題暗藏玄機

等了1年，第二季終於在3月13日上架！（Netflix圖片）

現在先跟大家回顧一下首季劇情。劇中的古代喪屍跟我們過往所看過的現代喪屍很相似，嗜食人肉、沒有思想、若被咬就會轉化為喪屍，它們行動自如，弱點在頭部、怕水怕火、日入而作日出而息等等。而劇情就由朝鮮王世子李蒼（朱智勛飾）查探父王死因而開始，其父王因故生亡後卻被人餵食「生死草」而變成喪屍，再因被王咬死的傷者屍體將「病毒」帶去南方東箂，再由傷者進食屍體後開以爆發喪屍潮。不過主角們跟劇迷一樣以為喪屍只能在晚間活動，可惜最新預告已經顛覆了這個既定印象。