【李屍朝鮮】古代喪屍勁有噱頭　虎頭「蛇尾」遭網民狂轟！

內含少量劇透 慎入

逃生門如下：

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恭喜發財！雖說新正頭不太適合看些血淋淋、核凸的電影或劇集，但其實新年放假只有寥寥數天，趟若閣下年又拜完，財又發完、行又旅完，安坐家中煲劇實在最適合不過！近年Netflix成功打入香港市場，網站上的影視作品亦多不勝數！但除了一眾歐美劇集之外，最近最為網民熱討的定非《李屍朝鮮》莫屬！而且集數不多，第一季只有一連6集，長度非常適合幾日內追完。

朱智勛，其實就係《與神同行》中的解怨脈。（劇照）

論劇情、場面、節奏 《李屍朝鮮》肯定是上佳之作

《李屍朝鮮》，說簡單一點，即是韓國古代的喪屍片。和「現代」的喪屍一樣，嗜食人肉、一咬即同類化、沒思想沒感覺、行動自如、弱點在頭部、怕水怕火、日入而作日出而息等等。故事由朝鮮的王世子（朱智勛飾）查探父王死因而開始。話說父王因故生亡後卻被人餵食「生死草」而變成喪屍，再因被王咬死的傷者屍體將「病毒」帶去南方東箂，再由傷者進食屍體後開以爆發喪屍潮。其實將「現代產物」喪屍搬去古代故事這個題材已經非常新鮮，而且場亦製造得非常迫真，例如喪屍群出追殺活人、入夜後由屍體變身成喪屍的過程、活人防範喪屍的措施、緊張氣氛的營造、人性和權力的描述，基本上都非常有水準。例如，以古代的民智要去理解「喪屍」習性的困難，配合入夜爆發的時間上限，緊張氣氛隨即而來；大難臨頭，不同人的行為造成的矛盾等等。但這些全部的「好」，都是到「最後」大家會破口大罵的原因！

永信是劇中的火槍專家。（劇照）

記住初三（赤口）先好睇第六集

「咁就完咗？」相信看畢六集《李屍朝鮮》的觀眾一定很有同感（本記者睇完後破口大罵十五分鐘仍難平息憤怒）！在本季的最後一集，王世子率領一眾「士兵」對抗北侵的喪屍大軍，火槍，有、刺竹陣，有、陷阱、有，王世子準備埋火箭添！一入夜，眾人提高警覺，嚴陣以待，只要喪屍大軍一出現，即上演一場大撕殺！

點知竟然等到天光！啲喪屍連影到無隻，然後一眾人準備離去的同時，劇情就告訴大家，之前以為喪屍只會在太陽下山後才能活動的觀念原來係大錯特錯！因為最後即使太陽高掛，喪屍們依然向王世子等人蜂擁而上！然後……

完！

劇中的平民，晚晚都係等天光。（劇照）

What？搞咗咁大場大龍鳳，然後一隻喪屍都無打過，一啲人性都冇彰顯過，你話我知咁樣就完？

其實這個結局已經成為網絡熱話，網民對《李》劇的評價原本都非常之好，但一提到結局即大呻爛尾未收貨，評價極大反差。而據消息指，《李》劇的第二季仍未開拍，亦有傳拍了首六集已經嚴重超支，故此有人推斷今次沒有結局的第一季是以「試水溫」的狀態推出，至於第二季，將於2020年才會上架。

其實分季度的劇集，到在季與季之間埋下伏線去吸引觀眾去追看下一季，是一個非常慣常的技倆。但今次《李》劇是明顯沒有一個「完整的收尾」，嚴格上是一個未完成的作品，試問又如何叫觀眾收貨？本記者甚至認為這6集，根本是一段長達約6小時的「第二季trailer」！我明白「暴風雨的來臨、總是一片平靜」，但要打破喪屍「日入而作日出而息」為下季鋪路，為何不轟轟烈烈地讓士兵抗爭一場，在優／劣勢底下等待黎明，在大家以為結束的一刻，才告訴大家是喪屍原來是因為溫度而影響活動而非日光呢？

恕我膚淺，而家呢個結局我真係接受唔到！

但你問我會唔會好想睇下一季？

我會好老實話你知，我真係想，而且係即刻想！

或者，Netflix的計謀成功了。

王世子最後一箭射出，才發現日出之後，喪屍們仍然蜂擁而至，為第下一章揭開序幕。（劇照）