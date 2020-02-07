【武漢肺炎】沈殷怡遇司機冇戴口罩　暖心舉動獲網友讚：人善心美

武漢肺炎下，人人都居安自危，口罩更是全城缺貨，令不少買不到的市民需要停工留家，又或者冒着受感染的風險上班。日前ViuTV的沈殷怡（Shirley）在IG上分享了一個令人感動小故事：前幾天坐的士回家，看到司機沒有戴口罩...

呢幾日啲新聞都幾沉重，好彩都人間有愛，香港人會互相幫助。（IG@shamshirley）

Shirley在IG上寫道，在數日前，當她如常的坐的士回家時，發現司機爺爺沒有戴口罩，在紅燈時她卻將自己多帶的一個口罩送給司機，當這位司機轉身，卻已眼泛淚光連忙道謝，但並沒有馬上戴上。原來司機一定都買不到口罩，所以他想把口罩留在要每天工作的老婆，不過真正感人的卻發生在車程完結的時候。

沈殷怡為新加入ViuTV的藝人之一，現正主持《今日疫情》節目。（IG@shamshirley）

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下車後，Shirley就把當日多帶的口罩全部送給那位司機，文中她說：「司機眼睛都紅了手抖著不停地不停地道謝，說他每天都不得不開工但其實好怕，我鼻子都酸了。」最後她也希望大家能幫助身邊的人：「每一個微不足道的付出和溫暖，都會一點一點地匯聚成不可忽視的力量，感謝這段時間所有幫助別人 無私分享的小天使，這個時候，愛比病毒蔓延得更快。」

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沈殷怡（Shirley）接受《香港01》訪問時，就表示沒想過只是數個口罩就能換來司機這麼多的道謝。她說：「第一次我想畀口罩佢，同埋落車再畀多幾個口罩佢，佢個表情真係好需要，不停點頭不停講：『多謝你吖，小妹妹。』其實我係有嚇親，因為嗰種多謝係超出咗我所想像，同埋嗰一刻佢係哽咽，所以我係幾心酸。」

​好多網民都讚Shirley人又靚心地好：

Shirley又透露，其實她現時口罩存貨並不多，因為要工作的關係，才需要一天使用兩三個，所以平時她也會多帶幾個出門，以備不時之需。「我自己嘅存貨係容許我同身邊好Close嘅朋友分享。」她又說，其實她和身邊的朋友都知道街邊的清潔工或者司機因為要工作而買不到口罩，遇到這些情況時實在非常感觸，所以才想透過分享自己的故事，從而推己及人。

最後Shirley還大讚香港人很窩心：「因為Post咗嗰段嘢之後，就已經有好多人Inbox問我有冇的士司機Contact，話想畀啲口罩佢，我覺得真係好Sweet。」