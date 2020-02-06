【Hi Bye，Mama】金泰希最新劇照公開　鬼馬演技活演開朗鬼魂媽媽

劇迷等完又等，終於等到闊別熒幕5年的金泰希回歸韓劇圈。金泰希的回歸作《Hi Bye，Mama》（又名：《Hi Bye，媽媽》）將於本月22日，接替熱播中的tvN劇《愛的迫降》。近日官方公開不少劇照及預告片，當中鬼馬且活潑到不得了金泰希與現實中她非常不一樣，被不少粉絲大讚可愛。

《Hi Bye，Mama》中金泰希飾演一位因意外而去世的媽媽車宥利，可是當時女兒仍未出世，所以金泰希就一直守護在女兒及丈夫的身邊。直至有一天，女兒見到已是鬼魂的金泰希後，她決意回到天堂時卻突然重新以人類的身份回到世上。由於金泰希已離世5年，已再婚的丈夫趙江華（李奎炯飾）又要準備面臨人生一大轉變。預告片中更可見，見到妻子「翻生」後的他直接暈到在警局地上，誇張的演技已令劇迷看得津津有味。

劇迷終於等到金泰希5年後的回歸作《Hi Bye，Mama》。（劇照）

更多《Hi Bye，Mama》劇照：

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金泰希不停纏繞着一家三口拍家庭照，可愛又活潑。（YouTube截圖）

金泰希一直給人韓劇女神的高貴印象，婚後已是兩女之母的她更是一位賢妻良母。因此傳出金泰希接拍《Hi Bye，Mama》時，已有不少粉絲稱角色與她非常適合，非常期待金泰希的表現。沒想到劇中的車宥利是一位非常開朗的鬼魂媽媽，見到她在預告片一直纏繞着一家三口拍照家庭照的畫面，與金泰希形象非常不一樣外，活潑的演技更是令人讚嘆。劇集將於本月22日開播，劇迷想必要緊貼播出了。

見到自己妻子「翻生」，難怪李奎炯即場暈倒。（YouTube截圖）