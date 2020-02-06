【梨泰院Class】朴敘俊逆齡15年搭檔李鍾碩緋聞女友　破收視紀錄

武漢肺炎肆虐，教育局日前亦宣布學生將停課至3月2日，漫漫長假，為保障自己都盡量留在家中，該做些什麼消磨時間？答案一定離不開煲劇吧！JTBC新漫畫改編電視劇《梨泰院CLASS》（이태원 클라쓰）由《雲畫的月光》的金成允導演與漫畫原著趙光真作家合作打造，這也是朴敘俊繼《金秘書為何那樣》後第二度演出漫畫改編電視劇，被網友們大讚：「神還原原著角色！」是為名副其實的漫撕男。

《梨泰院Class》為韓國JTBC的金土連續劇，由《雲畫的月光》的金成允導演與漫畫原著趙光真作家合作打造。（劇集海報）

《梨泰院CLASS》故事講述社會充斥各種不平等的事，朴敘俊為了為意外身亡的父親復仇，在梨泰院開設了一家小酒館。現年32歲的朴敘俊在首集更以高中生的身份穿着校服示人，他亦在記者會時談到再穿起校服其實有點尷尬，又憶起自己高中時的回憶：「我現在的臉跟中二時沒什麼差別，所以覺得演高中生沒有什麼問題。」

現年32歲的朴敘俊逆齡15年演高中生。（劇照）

值得一提的是劇中的女角色亦來頭不小，女主角金多美過去演電影作品為主，2017年甫出道就憑處女作《魔女》奪得大鐘獎、青龍電影獎、釜山影展的最佳新人獎，是為實力派演員兼有「怪物新人」之稱。在劇中飾演朴敘俊初戀的權娜拉以美貌著稱，是女團Hello Venus的前成員，更是正在軍隊服役演員李鍾碩的緋聞女友。

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《梨泰院Class》上周五（31日）首播已經錄得平均5%收視，刷新了JTBC劇集首播的最高紀錄；觀衆可透過串流平台Netflix同步觀看。朴敘俊在記者會時又談到收視公約，因為自己在劇中的角色經營着酒館，所以如果收視率突破10％的話，希望可以跟觀眾一起在酒館喝一杯的同時，亦可以一起聊聊天。