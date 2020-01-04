IU出道首擔綱電影女主角　與朴敘俊拍《炸雞特攻隊》導演新作

去年韓國女歌手IU出演韓劇《德魯納飯店》，當中張滿月社長的角色在觀眾心中留下深刻印象，同時她的演技亦再一次獲得不少好評。2020年的第一個星期，韓國傳媒宣布確定IU即將與《金秘書為何那樣》朴敘俊一同合拍電影，喜迎她11年首次擔任電影女主角。

昨日（3日）不少韓國傳媒報道，IU將於今年上半年與韓劇男神朴敘俊，一同合作拍攝電影《Dream》（暫譯）。IU自2011年起挑戰演技活動，亦曾於2017年客串電影《Real》，可是這將是她出道11年來，首次擔正電影女主角，不少粉絲都替偶像成功踏入大螢幕而高興。而這亦將是二人自2018年一同拍攝燒酒廣告後再次合作，女神男神交手，因此消息一傳出後立即成為粉絲間的熱話。

IU在《德魯納飯店》的表示大獲好評，今年終於正式踏上大螢幕。（FB/@tvNDrama）

回顧IU在《德魯納飯店》的造型：

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電影講述朴敘俊是一位正面臨球員生涯中，最大危機的足球選手洪大，他將與首次踢足球的特別國家隊隊員一同挑戰世界盃；IU在戲中則飾演一位夢想成為電視台PD的素敏，相信是通過拍攝足球隊紀錄片而遇上朴敘俊，劇情似乎相當有趣。順帶一提，這部電影的李炳憲導演屢出佳作，《20 Twenty》、《千術之神》和《陽光姐妹淘》等，他都有份參與製作。去年一套《炸雞特攻隊》更在韓國上映兩星期內，衝破一千萬觀眾的入場次數，成績非常優異。

IU和朴敘俊曾於2018年合作燒酒廣告。（Naver）