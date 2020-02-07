林憶蓮與恭碩良示範分手的風度　感激曾經有過「美好日子」

53歲華語天后林憶蓮（Sandy）與拍拖8年的音樂人男友恭碩良分手一年，傳因男方有新歡才各自在社交平台上公開「分訊」，內容和平而理性，沒有指責，即使這段關係已經終結，但沒有辜負曾經一起經歷過的美好日子，二人的「分手宣言」是「和平分手」的最佳範本。

林憶蓮和恭碩良已經分手1年，昨日公布「分訊」，二人和平分手，彼此祝福。（影片截圖）

2019年的一月，恭碩良先生和我非常理性地做出了人生新的決定。 林憶蓮、恭碩良

「在一起經歷了八年美好的日子後，我們決定各自走向各自的人生。這是一個艱難、且悲傷的選擇，但也是一個出自對於彼此的愛與關懷而做出的決定。」

二人在音樂道路上相知相惜，在大大小小的舞台上並肩演出，雖然二人沒有結婚，亦未能繼續走下去，但二人共識用上「美好的日子」來形式這一同生活的8年，無負這段關係。

分開也可以是出於愛與關懷

和平分手不是指沒有吵鬧和爭執，而是經歷一輪爭扎和深思熟慮後，達成「分開」的共識。分手必然會傷心難過，尤其曾經那樣美好，Sandy和恭碩良亦指「這是一個艱難、且悲傷的選擇」，即使不捨得這段感情，但勉強維持，只會令兩個人都難受。

兩個人在一起如果沒有辦法開心起來，即使努力嘗試亦無法回到甜蜜的日子，與其讓這段感情一直腐爛下去，勉強做一對怨偶，選擇分開也許是對彼此最好的決定，Sandy在分訊上寫道，分開是「出自對於彼此的愛與關懷而做出的決定」。

雖然遺憾未能走下去，但林憶蓮與恭碩良分手的決定是出於對彼此的愛與關懷。（微博圖片／林憶蓮）

不是每段關係都必然走到最後，但不代表它沒有價值，互相陪伴過，共同度過美好的日子，彼此為對方付出過，他或她在你的生命中，總有一些影響，令你變成一個更好的人。Sandy曾經多次在演唱會上公開向恭碩良致謝，感激對方的陪伴，而恭碩良亦曾在訪問時，坦言感恩在其音樂路上有Sandy的幫忙。

不妨向Sandy和恭碩良學習，即使分開，仍能為彼此送上祝福，不互相指罵，分手也可以很有風度。