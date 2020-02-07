【三生三世枕上書】高偉光公主抱熱巴花絮暴光　熱吻解衣演親密戲

內地玄幻劇集《三生三世枕上書》最近熱播大受歡迎，觀眾對於白鳳九（迪麗熱巴飾）同東華帝君（高偉光飾）這一對「鳳東CP」愛不釋手，屢屢因為在劇中互動而引起極大討論。然而在近日播出的劇情中，他們更上演一場醉酒的親密戲，整個畫面唯美甜蜜相當幸福，又引來不少網友議論紛紛。但原來唔講唔知在拍攝這一場親密戲的背後竟然笑料百出，拍攝花絮在網上遭到瘋傳，迪麗熱巴可能因稍肥胖的原因，導致高偉光抱起時相當吃力不停流汗。

《三生三世枕上書》最近熱播，「東鳳CP」受到廣大網友喜愛。（劇照）

近來劇情發展到白鳳九與東華帝君雙雙跌落凡間，男方搖身一變成為承虞國王君宋玄仁，而女方則化身為助東華帝君完成「歷劫」任務的白小九。在凡間中他們對過去已經沒有任何記憶，在一次的偶遇機會下宋玄仁揭穿了白小九女扮男裝的真相，更被她的外貌所吸引對其一見傾心，便賜她為「九美人」陪伴左右。

二人雙雙跌落凡間擁有新的身份。（影片截圖）

一幕白小九自己飲悶酒之際，宋玄仁前來探望，沒想二人的互動更加親密。宋玄仁送給白小九一份禮物之後，將其摟抱懷中，同時用公主抱的模式將她抱起送入房間，整個畫面甜蜜非常幸福。但原來在背後高偉光拍攝這一場戲時是非常辛苦的，從花絮片段可見，迪麗熱巴已經給心理準備高偉光，笑笑口對他與導演直言：「他抱不起來!」非常好笑。高偉光當然無懼，當開始拍攝時，見他似乎用盡所有力量，最後成功拍攝所需畫面。之後他似乎已經沒有任何力氣說道：「這一使勁汗都出來了。」

高偉光抱起熱巴用盡了全力。（影片截圖）

高偉光抱完之後滿頭大汗。（娛樂扒少微博圖片）

事實上，迪麗熱巴在圈中出名是食得之人，每每在拍戲時會帶一大堆零食入劇組，嘴巴停不下來的她有「胖迪」之稱，亦難怪高偉光抱起她時是如此吃力。

而這一場戲的高潮則在高偉光抱迪麗熱巴進入房間後的互動，男方不停凝望飲完酒的迪麗熱巴，並對她溫柔地說：「不管你心中曾經有過誰，以後你的心中只準有本王。今夜讓本王留下來好嗎？」隨後親吻迪麗熱巴溫柔地解開她的衣扣，令迪麗熱巴臉孔通紅，整個畫面非常甜蜜。

高偉光向迪麗熱巴深情告白。（影片截圖）

迪麗熱巴滿臉通紅。（影片截圖）

另外，在拍攝另一場親吻戲之時，男方已經準備就緒進入狀態，沒想到此時迪麗熱巴頻頻NG，原來是她的肚子一直在叫令她分心：「肚子叫了」令大家當場大笑而她自己都好無奈。而不少網友見狀都笑唔停口，更揚言她是否肚餓啊？難怪她有自知之明自嘲高偉光難抱起她。劇集除了在內地播出之外，香港方面「黃Viu煲劇平台」亦同步播出，Viu升級會員可以搶先追看最新集數，一般觀眾亦可免費收看。

拍這場親吻戲時，迪麗熱巴笑料百出。（劇照）

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