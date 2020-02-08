【絕代雙驕】胡一天古裝初體驗　無懼M字額剃髮演完美花無缺

由內地小鮮肉胡一天、陳哲遠主演的新版《絕代雙驕》於愛奇藝熱播中，胡一天一人分飾父子「江楓」和「花無缺」兩角，自爆試鏡時的小秘密，笑稱可能在試鏡時展現了「話少」的一面，讓製片方看到文靜端莊「花公子」的影子，才能順利收到「面試成功」的通知。

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胡一天透露：「每個男生或多或少對武俠片有所嚮往。」能夠有幸參與如此赫赫有名的武俠經典之作，算是圓了自己的「武俠夢」。但首次演出古裝戲，他也聊起甘苦，直言《絕代雙驕》是自己演過令他最印象深刻的一部戲：「有太多太多的第一次了！」

除了首次古裝扮相、首次練武打、騎馬、刀槍、吊威也等等，都讓胡一天感到非常新鮮，尤其是從過年拍到暑假，繁複又多層的古裝服飾穿脫都難，令胡一天不敢隨便喊要脫，導致當時每天都快中暑、熱到冇胃口，拍完體重狂跌5公斤。

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此外，胡一天也談到讓眾多男星拍古裝劇最為之聞風喪膽的「戴頭套」，為了表現自己的決心，也為讓戴上頭套的扮相更好，大膽將髮際線往上剃，不過為了維持帥氣的形象，胡一天自爆秘密說：「那段時間有點不敢去撩瀏海，風大的時候還得壓一壓。」

胡一天接連因《致我們單純的小美好》、《親愛的，熱愛的》等劇集備受矚目，古裝造型又再帥出新高度，擁有「高冷男神」封號的他被問到沒有工作時會如何度過，他淡定回答：「睡到自然醒和叫外賣。」還加碼透露外賣送來時僅大門僅開一條縫、伸出一隻手領餐：「從來沒有被外賣小哥認出來過。」

對於未來的工作，胡一天表示，2020這一年自己想嘗試更偏執、極端的角色，期許能在這一年解鎖更多不同類型的角色。《絕代雙驕》每週一至週五於愛奇藝獨家熱播中。

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