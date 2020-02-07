【武漢肺炎】一罩難求市民四圍撲　 姚子羚：香港人係好互助互愛

姚子羚今日（7/2）現身商台為無綫劇集《黃金有罪》宣傳造勢。劇集首播至今，收視走勢相當凌厲，劇情節奏一集比一集明快緊湊，下星期日五晚將會大結局，子羚坦言不捨得：「自己都好鍾意同輝哥（張兆輝)呢幾日喺劇中嘅感情戲，嚟近就快大結局，我哋大家都想約埋睇大結局，但宜家又非常時期，未必會聚埋一齊食飯，惟有睇下到時大家有冇時間食飯啦！」

香港出現「口罩慌」，有網民大鬧政府無能。子羚坦言其他國家的應對措施做得比香港優勝。（葉志明攝）

香港作為一個國際大都會城市，因為武漢肺炎疫症侵襲，本港竟然出現「口罩慌」，有市民及長者每日要為口罩奔馳，排通宵輪侯等攞口罩，而這個情況卻是無日無之在發生，有網民大鬧政府無能。子羚坦言：「我覺得其他國家做嘅措施係比香港優勝嘅，但好慶幸香港呢個地方，好有香港精神，因為香港人係好互助互愛，好似宜家都會有啲便利店都開始免費派發口罩畀長者，我覺得好感恩，原來香港有好好好嘅人，其實喺呢個時期，已經唔係一個人嘅事。」

子羚坦言疫情嚴峻，大家應該注意個人衛生，一起對抗疫情蔓延。（葉志明攝）