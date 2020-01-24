黃明志邀黃秋生合唱　《中國痛》 - 帶有華人色彩的《Despacito》

迎接農曆新年艙前夕，大馬音樂鬼才黃明志一如以往也會推出賀年歌曲，繼早前推出應節的《過節老鼠》後，今年黃明志再加碼，趕在新年前推出具有中國風的《中國痛》，更邀得香港影帝黃秋生助拳合唱兼演出MV。

黃明志在月頭才剛剛推出今年賀年歌《過節老鼠》。 (影片擷圖)

二人的認識原來早於去年4月，黃明志出席《香港電影金像獎》擔任特別嘉賓的時候，黃明志憶述：「音樂有腳，帶我去了很多地方，比如香港電影金像獎。也帶我交到了很多朋友，比如影帝。之前在香港電影金像獎不小心認識了秋生哥，之後我們就有討論說要不要來玩一點怪怪的音樂…拍一點怪怪的MV…或者做一點怪怪的事情…」就是這樣，二人就錄起了《中國痛》。

二人自去年於《香港電影金像獎》上認識後，便決定要合作。 (網絡圖片)

驟聽歌名《中國痛》，大概一下子也難以了解歌曲到底是關於什麼，如果說黃明志之前與王力宏合唱的《漂向北方》是一首有關北漂生活的寫實神曲，那麼《中國痛》就應該是它的愛情版。從MV當中可見背景設定於鄉村地方，歌詞講述一對青梅竹馬原本生活簡樸，女生長大後搬到大城市裡讀書生活，臨別前男生還傻傻地把積蓄全都給了這個女生。不過好景不常，城市生活精采，女生很快便提出分手、忘記了這位男生，甚至與駕著跑車的高富帥結婚。

今次《中國痛》可說是《漂向北方》的愛情版，也是又一神曲。 (影片擷圖)

這首歌不單是《漂向北方》的愛情版，更可說是2017年神曲《Despacito》的華語版。黃明志完美地將西班牙雷鬼動音樂與中國傳統樂器結合，有著Reggaeton輕快急促的節奏，讓人聞歌起舞，同時又大量使用了中國傳統樂器包括琵琶、蕭、二胡等。

雖然黃秋生以演技見稱，不過其實他也對音樂相當有要求，曾於1995年開始推出個人大碟，分別有《支離疏》、《地踎搖滾》及《Bad Taste... But I Smell Good》，當中改編《幸福摩天輪》、《海闊天空》等名作也非常經典。

留意MV的鏡頭，其實不少也是向《Despacito》致敬

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而MV的尾段，黃明志也不忘加入彩蛋。黃明志坐在大宅門前，大口大口地吃著黃秋生做的叉燒包，更問道：「個叉燒包好好食喎！用咩做㗎？」而黃秋生則笑而不語，只拋下一句：「頭先你咪問我條女嘅？我發覺佢原來係仔，於是我就…」詭異笑容加上陰森的對白，大家又會否想起哪一部經典電影呢？