【武漢肺炎】台劇為防疫禁拍咀戲　偶像劇激情畫面將全面消失？

「武漢肺炎」疫情蔓延全球，內地劇集全面暫時停拍，各行業受衝擊，而台灣正拍攝中的8點檔、偶像劇劇組亦全面警戒，遇到男女主角感情告白、激吻戲，不是改為「意境」演出，就是蜻蜓點水式，避免過度親密接觸，全體防堵疫情。

邱子芯、傅子純拍攝民視8點檔《多情城市》，劇中被封為「群飛CP」的兩人日前拍攝一場醫院告白戲，傅子純睡夢中不斷喊著喊心儀對象的名字，邱子芯在明白對方心意後，心疼獻上一吻，但唇上僅停留一秒，據了解，劇組原本安排二人在歷經虐心情感糾葛後，這場戲應來個激吻，只是顧慮社會防疫氛圍，最後改為蜻蜓點水式的觸碰，邱子芯也坦言自己有人群恐懼症，對於親密接觸還是很害怕，加上就劇情看，認為還是「輕碰」較適合，而針對劇情是否減少吻戲，8點檔劇情走向因屬於闔家觀賞，原本就較少激情戲，「多情城市」製作人蕭大陸也坦言「沒有特別安排增加或減少」，但會盡量避免。

據了解，劇組原本安排二人在歷經虐心情感糾葛後，這場戲應來個激吻，只是顧慮社會防疫氛圍，最後改為蜻蜓點水式的觸碰。（多情城市YouTube影片截圖）

鍾瑶、羅宏正主演台視、三立《跟鯊魚接吻》，偶像劇多吻戲，但因戲剛上檔， 男女主角目前拍攝中的劇情還處於職場競爭，親密戲幾乎沒有，最靠近的接觸，則是日前的一場旋轉門戲，羅宏正當時感冒，一個下腰動作，兩人臉對臉，相距不到10公分，沒想到鍾瑶就跟着感冒，因此羅宏正還想著之後若拍吻戲，開玩笑應該要灌「生命之水」「消毒」。

另外，東森9點檔《美味滿閣》仍如火如荼拍攝中，劇中王傳一、JR紀言愷、羅宏正等三組情侶感情走向，令人關注，東森回應：「目前劇本都還沒有寫到，如果有撒糖戲，也會避掉太親密的互動。」同時避免在人群密集的地方拍攝，並且在劇組的群組和現場都有宣導防疫相關資訊，劇組也備有口罩給需要的人員以防萬一。

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