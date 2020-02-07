林憶蓮參賽《歌手》恭碩良曾打足12集鼓：他是我生命最重要的男人

林憶蓮、恭碩良昨日宣布二人已分手一年的消息，「分訊」雖然令人震驚又婉惜，不過二人曾在音樂路互相扶持，不少畫面也令人瀝瀝在目。就像林憶蓮2017年時參加湖南衛視歌唱比賽節目《歌手2017》，在眾多「唱得之人」當中奪下冠軍寶座，除了林憶蓮本身的個人魅力與實力外，也不得不得歸功於恭碩良的協助。

林憶蓮在2017年奪得《歌手2017》節目中的冠軍，當中恭碩良必定是最大功臣。 (網絡圖片)

一共12期的賽事當中，恭碩良完完整整的跟足了整個拍攝過程，每一集林憶蓮上台唱歌，恭碩良就在台下打鼓。甚至在整個節目檔期裡，恭碩良由首期就開始陪伴在林憶蓮左右，為她擔任監製工作，重新改編多首流行曲參賽，恭碩良每粒音、每個透氣位也親自為憶蓮設計。林憶蓮曾公開答謝他：「阿Jun當我接到歌後每晚都陪我走進錄音室，教我怎樣唱。」

曾在《歌手2017》中公開放閃，林憶蓮恭碩良除了是情侶，也是音樂路上的好伙伴。 (網絡圖片)

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在《歌手2017》的第八期節目中，二人的日常互動更首度在熒幕前曝光，當時恭碩良與林憶蓮就在錄音室中構思著如何改編《崇拜》，憶蓮陷入迷思時，恭碩良又提出意見讓她唱得更順暢，膽敢直指出憶蓮不足之處的，深信除恭碩良以外也沒多少人。二人邊談情邊做音樂固然讓人羨慕，難怪2017年舉行個唱接受訪問時她也表示：「恭碩良是我生命中最重要的男人。」可惜愛情總有盡頭，寓工作於愛情的畫面雖然不再，但他們二人合作的好作品還是會留下來。