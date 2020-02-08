抖音驚現「迷你迪麗熱巴」　小妹妹表演慾強笑容超甜

內地人氣女星迪麗熱巴擁有深邃五官以及高䠷身材，絕美的外貌令她俘虜了千萬人的心，至今她的微博粉絲追蹤人數更高達超過6千萬人，人氣可以話相當高企。而近日在內地抖音App中更出現一位超級可愛的寶寶版迪麗熱巴，她的外貌同迪麗熱巴長得非常相似，影片更在微博瘋傳引起大家討論。

迪麗熱巴已經是公認的美女。（迪麗熱巴微博圖片）

眾所周知迪麗熱巴是美人胚子，多張童年照便證明她根本就是從小靚到大的大美人，小時候的她五官已經非常深䆳，濃眉大眼高鼻子，加上皮膚白皙相當眉清目秀，是一位可愛漂亮的小女生。

剛最近在抖音App上有一位疑似就讀幼稚園的小妹妹同她的童年樣長得非常相似。她的五官同樣深䆳，又是濃眉大眼，皮膚白皙，身穿粉紅色大衣的她對着鏡頭跳舞，最後更比出一個愛心手勢，笑容相當甜美可人超級可愛。再加上她的短髮造型，亦與迪麗熱巴童年照「冬菇頭」不謀而合，唔講還真的是傻傻分不清。不少網友見狀都被這位小妹妹融化，更講笑表示「不會照熱巴整的吧」，可想而知有幾似！大家留言說道：「太可愛了吧」、「太像了」、「挺像熱巴小時候」等等，還直言建議叫這位小妹妹當演員，可以出演迪麗熱巴小時候，同時覺得長大後的她一定是大美人。

小妹妹的萌樣同迪麗熱巴小時候非常相似啊！（影片截圖）

迪麗熱巴小時候已經好靚。（娛樂扒少微博圖片）

另外，有網友就認為此小妹妹的顏值雖突出，也不是什麼驚奇發現，因為該小妹妹應該是新疆人，而新疆人大部份長相都差不多。事實上，早在之前微博更瘋傳有一位新疆小學生神似迪麗熱巴，無論臉型還是五官都是長得相似，她的笑容更非常甜美令人醉倒添，在網上她有「迷你迪麗熱巴」之稱。如今出現一位比她更小的「迷迷你迪麗熱巴」，不知道迪麗熱巴見到她們有什麼感覺呢？

小學生的外表好似迪麗熱巴。（顏控美少女微博圖片）

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