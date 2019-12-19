【多圖】迪麗熱巴深V裝曬S形好身材　網友直言：人間尤物

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內地人氣女星迪麗熱巴擁有精緻五官與高挑身材，自出道以來就憑外表收穫不少粉絲，目前在微博粉絲人數就有超過6千萬人追蹤，是許多人心目中的完美女神。而近來這位女神似乎想轉換行性感路線，繼在Cosmo時尚美麗盛典中以一身Deep V人魚裝亮相驚艷眾人之後，昨（18日）出席活動又曬性感，身穿深V薄荷綠薄紗長裙，露出完美身材曲綫，令不少網友見到直呼大讚，直言是「人間尤物」。

迪麗熱巴非常性感。（熱巴工作室微博圖片）

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迪麗熱巴出席品牌活動可以話非常夠誠意，她選擇了一條超深V薄紗設計的薄荷綠長裙亮相，大方露出完美好身材，性感程度可以話爆燈。而她的工作室事後在微博上貼她的硬照，更美出新高度。事關迪麗熱巴非常有自信地擺出不同性感Pose，絕美的好身材展現其前凸後翹的一面，其中一張S形硬照更是非常誘人，可以話靚到難以形容啊！不少粉絲見到她一系列的性感照都直言她是人間尤物，連女性粉絲都被她吸引，大家在微博紛紛留言說道：「這就是資本」﹑「身材絕了」﹑「不瘦不胖太美了」…...覺得她好合適行性感路綫。

迪麗熱巴被網友形容是「人間尤物」。（熱巴工作室微博圖片）

事實上從前的迪麗熱巴一直都好保守，幾乎都是用青春洋溢的形象示人，每每出席大型活動都甚少曬性感。但近來接二連三大曬好身材，不禁令人覺得她要換行性感路綫，不再是從前的少女味的迪麗熱巴了。