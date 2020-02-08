Justin Bieber自揭吸毒黑歷史　曾游走生死邊緣：覺得自己就嚟死

加拿大小天王Justin Bieber近日正式宣布回歸樂壇，推出新歌《Yummy》，上月底更在YouTube推出一共10集的全新紀錄片《Justin Bieber：Seasons》，剖白過去四年的人生低潮期。當中第1集在首周就有超過3265萬人收看，創造了YouTube原創節目有史以來最高的開播觀看紀錄，而他的YouTube Channel也有超過5040萬人訂閱，相當犀利。在日前播出的第5集《The Dark Season》中，Justin公開自己的吸毒黑歷史，更自爆因為瀕臨生死邊緣，所以決心戒毒。

Justin_Bieber上月底在YouTube推出一共10集的全新紀錄片《Justin_Bieber：Seasons》，剖白過去四年的人生低潮期。（IG@justinbieber）

現年25歲的Justin，在2007年因為在YouTube上傳翻唱作品而被經理人發掘出道。2010年他憑着一首《Baby》紅遍全球，稚嫩又清新的形象大受歡迎，年紀輕輕已經是著名歌手和音樂人，不但在全世界擁有超高人氣，更為他帶來超巨額的收入。不過年少成名亦為他帶來巨大壓力，Justin在紀錄片中坦言當時一舉一動都被曝光在鏡頭前，雖然坐擁財富，但身邊都是虎視眈眈想分一杯羹的人，令他選擇吸毒來逃避現實：「有段時間我喝紫水、啪藥、食搖頭丸、迷幻蘑菇，什麼都吃。這對我來說是一種逃避。」

Justin當年憑着一首《Baby》紅遍全球，但年少成名亦為他帶來巨大壓力。（IG@justinbieber）

Justin自爆由12、13歲起就吸食大麻，隨着他成名，負面新聞亦隨之而來，酗酒、打人、態度傲慢、吸毒等，由天才少年淪為不良少年，濫藥問題亦越來越嚴重，直至他感覺自己瀕臨死亡邊緣，所以下定決心戒毒：「我後來決定不再吸毒，是因為我覺得自己就快要死了。」他透露身邊的工作人員和保鑣甚至會在半夜檢查他的脈搏，擔心他突然猝死。

Justin坦言當初靠吸毒來逃避現實。（YouTube影片截圖）

Justin成名的同時，負面新聞亦隨之而來，他由天才少年淪為不良少年。（YouTube影片截圖）

勁多黑歷史：

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而他的太太Hailey Bieber也有在片中剖白心情：「我認為人在非常非常年輕的時候，如果陷入可怕、瘋狂而嚴重的焦慮，而且還沒有被診斷出來，就會開始『自我治療』，因為這會讓你感覺更舒服。」她也承認如果Justin沒有戒毒戒酒，自己恐怕無法進入他的生活。Justin同Hailey在10年前邂逅，當時15歲的Justin已經出道，Hailey的演員父親Stephen Baldwin先向Bieber握手，然後再將女兒介紹給Bieber認識。兩人在2018年開始拍拖，幾個月後就註冊結婚，期間Justin受萊姆病折磨，但Hailey都對他不離不棄。二人在去年9月舉行婚禮，一直互相扶持，令人羡慕！

Justin曾表示太太Hailey對他有很大的正面影響，兩人在去年9月舉行婚禮。（IG@justinbieber）

老婆Hailey Bieber真係好靚：