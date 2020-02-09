【三生三世枕上書】楊冪登場跟熱巴同框　與夜華大婚感動劇迷

熱播中的內地玄幻劇《三生三世枕上書》大受歡迎，隨著劇情的推進在剛播出的集數中，楊冪飾演的白淺亦終於登場，她將披起嫁衣下嫁天族的夜華，延續了三年前在劇集《三生三世十里桃花》中未完成的婚禮，對於這一場遲來的大結局搞到不少劇迷非常感動，就連楊冪本人自己都有感而發表示：「終於要大婚了」，這一幕結婚場面在網上引起極大討論。雖然白淺同夜華最終都是有情人終成眷屬，但今次的婚禮中飾演夜華的趙又廷沒有來客串，只是這一點令不少劇迷覺得有遺憾。

楊冪同趙又廷終於在三年後迎來他們的婚禮。（《三生三世十里桃花》微博圖片）

相隔三年之後飾演白淺的楊冪出現在《三生三世枕上書》中的確令人感到驚喜，在劇中主要交代她與天族太子夜華的婚禮。而為了此次大型的婚禮，白淺回到青丘作準備，就在此時飾演白鳳九的迪麗熱巴從凡間幫助東華帝君歷劫之後回到青丘，眼見姑姑回來的她相當開心，二人再次同框打動不少劇迷。不過最令劇迷感動的是白淺眼見白鳳九頭戴民間守孝所用的白簪花，又發現她身上被法術反噬過的傷，知道她是發生何事的但就不明說，反而給予她安慰：「你若受了委屈一定要告訴我，我定會將那些委屈幫妳討回來。你作為白家子孫唯一的獨苗，有些事情我們都會替你擔着。」不少劇迷都認為白淺太有愛了令人好感動。另外，楊冪只是客串短短幾分鐘，有網友就直言她出來的瞬間就會覺得她是女主角，看來楊冪的氣場果真夠震攝啊！

白淺同白鳳九同框引起話題。（影片截圖）

為了完成這場與天族的婚禮，白淺與天族一方就準備了二百二十三年，楊冪身穿白色嫁衣頭戴白色鳳冠非常漂亮，不少人都被她這一身打扮驚艷，力證她絕對是四海八荒第一美人。雖然劇中清楚交代了她與夜華大婚的場面，可是飾演夜華的趙又廷沒有來客串，對於這一點的確是令不少劇迷失望。大家在微博留言說：「可惜姑父沒有鏡頭」﹑「可惜夜華就是不在」等，不過怎樣都好他們能夠經歷三世終於走在一起，大婚的畫面彌補了不少人的遺憾。

三年後在《三生三世枕上書》中展現大結局的確是令人好感動，亦為《三生三世十里桃花》正式畫下完美句號。楊冪本人亦在微博有感而發：「白浅和夜華終於要大婚了，為什麼拖了這麼久？」可想而知她都等了許久。

楊冪終於要結婚。（影片截圖）

事實上，在《三生三世十里桃花》中白淺與夜華是有婚約的，但經歷種種的歷劫之後，夜華最終獻出元神生祭毀滅了世界的神器「東皇鐘」，令他需要沈睡多年。而楊冪就一直在苦等沉睡多年的他，最終亦等到他醒來了，二人相擁互吻深情告白，娓娓道來所經歷的一切。大結局固然是Happy Ending，但並不完美。所以在《三生三世枕上書》中為他們舉辦婚禮，這樣才是真正的大團員結局。

這場婚禮準備了223年。（影片截圖）